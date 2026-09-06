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Yeni Bir Şampiyonluk İçin Sahadayız: Filenin Sultanları, İtalya Karşısında Yeni Bir Zafer Peşinde

Yeni Bir Şampiyonluk İçin Sahadayız: Filenin Sultanları, İtalya Karşısında Yeni Bir Zafer Peşinde

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.09.2026 - 18:56
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Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk için İtalya ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Takım, kendi evinde oynadığı turnuvada kupayı bir kez daha kaldırmanın peşinde. Rakip İtalya ise yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenerek finaldeki yerini aldı. 

Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayan maç canlı anlatımla sayfamızda olacak.

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İlk set başladı...

İlk set başladı...

Maçtaki ilk sayı Zehra Güneş'ten geldi. 1-0

İtalya'da Antropova ace ile başaldı: 1-2

Antropova'dan bir ace daha geldi: 1-3

2.02 boyundaki oyuncu servislerle üst üste sayılar buldu.

Vargas, üç sayılık İtalya serisini smaçla noktaladı: 2-3

Ve Zehra ile bloku yaptık ve eşitliği yakaladık: 3-3

Egonu ilk sayısını bularak İtalya'yı 5-4 öne geçirdi ama cevabımız Vargas'la geldi 5-5 yaptık.

Hande'nin servisi filede kaldı, maçtaki ilk servis hatası bizi 7-6 geri düşürdü.

Zehra ile yaptığımız hücumda top dışarı gitti, ardından Egonu ile sayı bulan İtalya, setteki en büyük farka erişti: 8-11

İlk molamızı bu sayıdan sonra aldık.

Mola sonrası İtalya üst üste sayılar bulmaya devam ediyor. 

Egonu seti 13-8 yaptı, ardından Vargas'a gelen blokta fark 6'ya çıktı. 

İkinci molayı alıyoruz.

Vargas'la sayıyı bulduk ama sayı İtalya'ya verildi, Vargas hücum çizgisine bastı: 8-15

İtalya'nın serisini nihayet kırdık. Zehra'dan blok geldi: 9-15

Antropova'dan bir ace daha geldi: 9-17

Saliha'nın servisine iyi karşılık veremediler ama dönen topta sayıyı buldular: 10-19

Vargas'ın smacı bloktan döndü: 11-20

Önce Egonu hata yaptı ardından Hande ile sayıyı bulduk: 13-20

Kısa bir ralli izledik, çok ekstra toplar çıkardık ama Hande'nin smacı bloktan döndü: 13-22

Bu kez basit hata İtalya'dan geldi, top taşımayla sayı bize geçti: 15-23

Egonu file üstünden plaseyle 24-15'e getirdi seti. 

Vargas'la blok aut sayısı aldık: 16-24

İtalya, orta hücumundan sayıyı buldu ve İtalya ilk seti 25-16 kazandı.

İkinci sete güçlü bir geri dönüş için başlıyoruz.

İkinci sete güçlü bir geri dönüş için başlıyoruz.

Antropova ile sayı bularak başladılar: 0-1

Sette ilk sayımızı Zehra ile bulduk: 1-2

Antropova çaprazdan bir sayı daha buldu: 1-3

Üst üste iki sayıyla eşitliği yakaladık: 3-3

Eşitliğin ardından İtalya yeniden seri buldu. Üst üste üç sayıyla gerideyiz: 3-6

Elif'le bir sayı daha bulduk, Elif şık bir sayıyla seti 5-6'ya getirdi. 

Vargas'ın servisi direkt olarak dışarıya gitti: 5-7

Egonu başarılı bir servisle çok basit bir sayı daha aldı. Egonu ve Antropova'nın servislerine çözüm bulamıyoruz: 5-9

Egonu'nun smaçıyla italya 11-6 üstünlüğü yakaladı. Egonu'nun bu maçtaki 11. sayısı oldu bu.

Santarelli ikinci molasını aldı.

Egonu ilk kez basit bir hata yaptı: 7-12

Vargas'la aradığımız sayıyı sonunda bulduk; bloku da liberoyu da geçti top: 8-12

Derya Cebecioğlu farkı 3'e indirdi, ardından Eda ile ilk ace geldi: 10-12!

İtalya mola aldı.

Arka arkaya sayılar! Bu kez de Vargas'la sayıyı bulduk, fark artık 1!

Derya bloka takıldı, beş sayılık serimiz son buldu: 11-13

Vargas ve Zehra ile üst üste iki sayı bulduk: 14-15

Ve İtalya'yı yakaladık! Uzun bir aradan sonra eşitlik sağlandı: 15-15

Vargas maça ısınmaya başladı! İtalya'ya karşı üst üste karşılıklar Vargas'tan geldi: 16-16

Vargas ikili bloktan sayıyı buldu: 17-18

Önce Zehra şimdi Vargas, servislerde fileye takıldı.

Üst üste iyi savunmalarla eşitliği tekrar yakaladık: 19-19

Derya Cebecioğlu bir kez daha sahnede, çaprazdan smaçla eşitliği tekrar sağladık: 20-20

Ve öndeyiz! Uzun bir aradan sonra ilk kez öne geçtik! 21-20

Bu kez hatalar İtalya'dan geldi, Antropova dışarıya vurdu: 22-20

Derya Cebecioğlu ile kritik sayılar bulmaya devam ediyoruz, yine sol çaprazdan! 23-21

Zehra adeta son bir parmak hamlesiyle harika bir sayı getirdi: 24-21

VE SET BİZİM! 

İkinci seti 25-22 kazanıyoruz, maç 1-1'e geldi.

Haydi milli takım! Üçüncü sete de kaldığımız yerden devam edelim...

Haydi milli takım! Üçüncü sete de kaldığımız yerden devam edelim...

Üçüncü set karşılıklı sayılarla başladı: 1-1

Egonu yüksek topta blok üstünden sayıyı buldu: 2-4

Adeta ikinci setin bir dejavusunu yaşıyoruz, İtalya üst üste sayılarla skoru 6-2'ye getirdi.

Hücumda istediklerimizi yapamıyoruz, fark bir anda 6'ya çıktı: 2-8

Vargas'la üst üste sayılar bulduk. Vargas, servisle başladı sayıyla bitirdi: 4-8

Sayı bitirmekte zorlandık, Egonu bir kez daha devreye girdi: 5-10

Antropova da bu setteki ilk sayısını buldu: 7-13

İtalya üst üste hücumlarda ısrarla Egonu'yu aradı, Egonu da sayıyı buldu: 8-16

Şans da İtalya'nın yanında, fileye temas eden kötü servis yön değiştirerek sayı oldu: 8-19

Vargas'la sayıyı bulduk, smaçında blok yanıtsız kaldı. 11-20

Sete ortak olmakta zorlanıyoruz, İtalya seti 23-11 yaptı.

İtalya seti 25-12 kazandı ve maçta da 2-1 öne geçiyorlar.

Haydi Filenin Sultanları! Dördüncü sette yeniden geri dönelim...

Haydi Filenin Sultanları! Dördüncü sette yeniden geri dönelim...

Bu kez sete iyi başladık: 2-0

Harika başlangıcımız devam ediyor, blok çalıştı: 3-0

Antropova'nın smaçı dışarıda, challenge istediler ama sonuç değişmedi: 4-1

İtalya topu bir türlü istediği gibi çıkaramadı ve Derya son noktayı koydu: 5-1 

Harika başladık harika! Mola aldırdık İtalya'ya: 6-1

Vargas'la harika bir sayı bulduk ve seti 8-3'e getirdik.

Üst üste sayıalr buluyoruz! Önce Derya'yla sayıyı bulduk ardından Egonu dışarıya vurdu: 10-3

İtalya moladan iki sayıyla döndü: 10-5

Set ortasına 7 sayılık avantajla girdik, tek ayak hücumda Eda Erdem harika bir sayı buldu: 12-5

Kaptandan üst üste sayılar devam ediyor: 13-6

İtalya dört sayılık bir seri buldu ve set 14-11'e  geldi.

Krizi Zehra ile aştık ve tekrar maç 15-11'le dört sayılık farka ulaştı.

İtalya adım adım farkı eritti, Egonu'nun çaprazdan smaçı sayı getirdi: 16-14

Egonu'dan kritik hata geldi, son üç sayımız İtalyanların hatasıyla geldi: 20-17

HARİKA SAVUNMA! Harika savunma sayıyı getirdi, Hande Baladın'ın sayısıyla son bölüme 22-18 önde giriyoruz.

Egonu'dan bir hata daha geldi, antene çarpan topla sayı bizim! 24-18

Üç set sayısını değerlendiremedik, Santarelli'den mola geldi: 24-21

DÖRDÜNCÜ SET BİZİM! 

İtalya'yı dördüncü sette 25-21 yenerek maçı 2-2'ye getirdik. 

Artık son setteyiz, kazanan Avrupa Şampiyonu!

Karar setindeyiz! Haydi Türkiye, bir kez daha Avrupa şampiyonluğu için!

Karar setindeyiz! Haydi Türkiye, bir kez daha Avrupa şampiyonluğu için!

Karar setine de moralli başlıyoruz, bloktan auta çıkan topla sayıy bulduk: 1-0

Antropova'dan hata geldi, çok kötü servisle 3-1 öne geçtik.

Savunmada topu çıkarmak isterken Zehra ve Vargas çarpıştı, Zehra kenara geldi: 4-3

İtalya beraberliği yakaladı: 4-4

Yürekler ağızda izlenen bir ralliden daha sayı çıkarıyoruz: 5-4

Vargas'ın servisini kötü karşıladılar, Eda'ya gelen topta Eda tek ayak hücumuyla harika bitirdi: 6-4

İtalya mola aldı. 

Eda'dan üst üste sayılar gelmeye devam ediyor: 7-4 

Hande'nin hücumunda blok geldi ama antene değen topla sayıyı aldık: 10-6

Adım adım kupaya gidiyoruz! Antropova bloğa takıldı: 12-7

Haydi Filenin Sultanları! Vargas 27. sayısıyla seti 13-8'e getirdi.

Tarihi bir zafer daha yaşamak için son iki sayı!

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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