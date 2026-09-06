Yeni Bir Şampiyonluk İçin Sahadayız: Filenin Sultanları, İtalya Karşısında Yeni Bir Zafer Peşinde
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Filenin Sultanları, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk için İtalya ile karşı karşıya geliyor. Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Takım, kendi evinde oynadığı turnuvada kupayı bir kez daha kaldırmanın peşinde. Rakip İtalya ise yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenerek finaldeki yerini aldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayan maç canlı anlatımla sayfamızda olacak.
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İlk set başladı...
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İkinci sete güçlü bir geri dönüş için başlıyoruz.
Haydi milli takım! Üçüncü sete de kaldığımız yerden devam edelim...
Haydi Filenin Sultanları! Dördüncü sette yeniden geri dönelim...
Karar setindeyiz! Haydi Türkiye, bir kez daha Avrupa şampiyonluğu için!
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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