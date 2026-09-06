Yeni Bir Şampiyonluk İçin Sahadayız: Filenin Sultanları, İtalya Karşısında Yeni Bir Zafer Peşinde

Antropova ile sayı bularak başladılar: 0-1

Sette ilk sayımızı Zehra ile bulduk: 1-2

Antropova çaprazdan bir sayı daha buldu: 1-3

Üst üste iki sayıyla eşitliği yakaladık: 3-3

Eşitliğin ardından İtalya yeniden seri buldu. Üst üste üç sayıyla gerideyiz: 3-6

Elif'le bir sayı daha bulduk, Elif şık bir sayıyla seti 5-6'ya getirdi.

Vargas'ın servisi direkt olarak dışarıya gitti: 5-7

Egonu başarılı bir servisle çok basit bir sayı daha aldı. Egonu ve Antropova'nın servislerine çözüm bulamıyoruz: 5-9

Egonu'nun smaçıyla italya 11-6 üstünlüğü yakaladı. Egonu'nun bu maçtaki 11. sayısı oldu bu.

Santarelli ikinci molasını aldı.

Egonu ilk kez basit bir hata yaptı: 7-12

Vargas'la aradığımız sayıyı sonunda bulduk; bloku da liberoyu da geçti top: 8-12

Derya Cebecioğlu farkı 3'e indirdi, ardından Eda ile ilk ace geldi: 10-12!

İtalya mola aldı.

Arka arkaya sayılar! Bu kez de Vargas'la sayıyı bulduk, fark artık 1!

Derya bloka takıldı, beş sayılık serimiz son buldu: 11-13

Vargas ve Zehra ile üst üste iki sayı bulduk: 14-15

Ve İtalya'yı yakaladık! Uzun bir aradan sonra eşitlik sağlandı: 15-15

Vargas maça ısınmaya başladı! İtalya'ya karşı üst üste karşılıklar Vargas'tan geldi: 16-16

Vargas ikili bloktan sayıyı buldu: 17-18

Önce Zehra şimdi Vargas, servislerde fileye takıldı.

Üst üste iyi savunmalarla eşitliği tekrar yakaladık: 19-19

Derya Cebecioğlu bir kez daha sahnede, çaprazdan smaçla eşitliği tekrar sağladık: 20-20

Ve öndeyiz! Uzun bir aradan sonra ilk kez öne geçtik! 21-20

Bu kez hatalar İtalya'dan geldi, Antropova dışarıya vurdu: 22-20

Derya Cebecioğlu ile kritik sayılar bulmaya devam ediyoruz, yine sol çaprazdan! 23-21

Zehra adeta son bir parmak hamlesiyle harika bir sayı getirdi: 24-21

VE SET BİZİM!

İkinci seti 25-22 kazanıyoruz, maç 1-1'e geldi.