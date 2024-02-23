Gülşen’in Şarkılarını Albümleriyle Eşleştirebilecek misin?
Gülşen’in Şarkılarını Albümleriyle Eşleştirebilecek misin?
Türk müzik camiasında ve müzik piyasasında adından sıkça söz ettiren Gülşen'in birkaç şarkısını sıraladık ve senden bu şarkıların hangi albümden olduğunu bulmanı isteyeceğiz. Hazır mısın?
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1. Gülşen'in efsaneleşmiş "Su Gibi Geçerdi Zaman" şarkısı, hangi albüme ait?
2. Peki "Can Yeleği" şarkısı hangi albümde yer alıyor?
3. Seven kalplerin dilinden düşüremediği "Kardan Adam" şarkısı, hangi albümde yer alıyor?
4. Dinledikçe kalpleri paramparça eden "Yıkım Kararı" ise hangi albümde diye sorsak?
5. "Lolipop" hangi albümde diye sorsak?
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6. "Yaklaşanı Yakarım" isimli şarkısı hangi albümde yer alıyor, biliyor musun?
7. "Gel Çarem" isimli slow şarkısı, şu albümlerden hangisinde?
8. Son olarak "Yiğidim" şarkısı, şu albümlerden hangisinde yer alıyor?
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