Gülse Birsel'den Müjdeli Haber Geldi: Bir Dönem Ortalığı Ayağa Kaldıran Filminin İkincisini Yazdığını Açıkladı
Gülse Birsel'den Müjdeli Haber Geldi: Bir Dönem Ortalığı Ayağa Kaldıran Filminin İkincisini Yazdığını Açıkladı
Her projesi bünyemize ilaç gibi gelen Gülse Birsel yeni müjdelerini duyurdu. İki dizi yazdığını söyleyen Birsel, bir dönem çok sevilen filminin de ikincisini yazdığını açıkladı!
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Türk televizyon dünyasının en sevilen oyuncularından bir tanesi olan Gülse Birsel'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
Oyunculuğun yanısıra gazetecilik, sunuculuk gibi alanlarda uzmanlaşan Birsel, aynı zamanda seyirciyi ekran karşısına kilitleyen birçok başarılı yapımın da senaristi.
Avrupa Yakası ile akıllarımıza kazınmayı başaran Birsel; Yalan Dünya, Jet Sosyete ve Aile Arasında gibi birçok proje ile de başarıdan başarıya da koşmuştu hatırlarsanız.
Hepimiz uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Gülse Birsel ne zaman yeni projesiyle dönecek diye dört gözle bekliyorduk ki müjdeli haber sonunda geldi.
Katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü senarist bir döneme damgasını vuran Aile Arasında filminin devamını yazdığını duyurdu!
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Birsel aynı zamanda bir dizi daha yazdığını ve dizi ile hem kanalların hem dijital platformların ilgilendiğini açıkladı. Ünlü isim yeni projelerinin en erken önümüzdeki sezon ekranlara geleceğini de belirtti.
İşte o anlar 👇🏻
Siz Gülse Birsel'in yeni projelerini izleyecek misiniz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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