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Güllü ve Erol Köse’nin Ardından Sezen Taş: Üç Acı Kaybın Ortak Noktası Gündem Oldu!

Güllü ve Erol Köse’nin Ardından Sezen Taş: Üç Acı Kaybın Ortak Noktası Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 12:01
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Son bir yılda gelen üç acı haber, sanat dünyasını yasa boğdu. Önce Güllü’yü, ardından yapımcı Erol Köse’yi kaybettik. Son olarak Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’ın vefat haberi geldi. Farklı şehirlerde ve tarihlerde yaşanan bu üç olayın ortak noktası, yüksekten düşme sonucu meydana gelen ölümlerdi. Her biri ayrı adli süreçlere konu olan kayıpların detaylarına birlikte bakalım.

Kaynak:Son Dakika

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Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü, 26 Eylül 2025’te hayatını kaybetti.

Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü, 26 Eylül 2025’te hayatını kaybetti.

Güçlü sesi ve hafızalarımıza kazınan şarkılarıyla tanıdığımız Güllü, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Gerçek adı Gül Tut olan sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğarken olayın ardından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtları, tanık ifadeleri ve adli tıp raporlarının incelendiği süreç, daha sonra mahkemeye taşındı. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında açılan davada 9 Ekim 2026’da karar çıktı. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, suçlamaları reddeden Gülter’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Güllü’nün ardından müzik dünyası, Erol Köse’nin vefat haberiyle sarsıldı.

Güllü’nün ardından müzik dünyası, Erol Köse’nin vefat haberiyle sarsıldı.

Uzun yıllar pek çok sanatçıyla çalışan yapımcı Erol Köse, 23 Mart 2026’da İstanbul’un Sarıyer ilçesinde hayatını kaybetti. Maslak’taki bir sitenin 16. katından düşen 61 yaşındaki Köse’nin ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Olayın ardından inceleme ve otopsi işlemleri yürütülürken Köse’nin vefatı, birlikte çalıştığı isimlerin açıklamalarıyla da gündemde geniş yer buldu.

Son acı haber ise Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’tan geldi.

Son acı haber ise Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’tan geldi.

İki çocuk annesi Sezen Taş, 8 Ekim 2026’da Mersin’in Erdemli ilçesindeki bir sitenin 14. katından düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümünün ardından soruşturma başlatılan Sezen Taş, 9 Ekim’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. sondakika.com

Sezen Taş’ın vefatı, Güllü ve Erol Köse’nin kaybını da yeniden hatırlattı. Üç olayda da yüksekten düşme söz konusu olsa da olayların koşulları ve adli süreçleri birbirinden ayrı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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