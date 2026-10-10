Güllü ve Erol Köse’nin Ardından Sezen Taş: Üç Acı Kaybın Ortak Noktası Gündem Oldu!

Son bir yılda gelen üç acı haber, sanat dünyasını yasa boğdu. Önce Güllü’yü, ardından yapımcı Erol Köse’yi kaybettik. Son olarak Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’ın vefat haberi geldi. Farklı şehirlerde ve tarihlerde yaşanan bu üç olayın ortak noktası, yüksekten düşme sonucu meydana gelen ölümlerdi. Her biri ayrı adli süreçlere konu olan kayıpların detaylarına birlikte bakalım.

Kaynak:Son Dakika