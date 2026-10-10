Güllü ve Erol Köse’nin Ardından Sezen Taş: Üç Acı Kaybın Ortak Noktası Gündem Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Son bir yılda gelen üç acı haber, sanat dünyasını yasa boğdu. Önce Güllü’yü, ardından yapımcı Erol Köse’yi kaybettik. Son olarak Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’ın vefat haberi geldi. Farklı şehirlerde ve tarihlerde yaşanan bu üç olayın ortak noktası, yüksekten düşme sonucu meydana gelen ölümlerdi. Her biri ayrı adli süreçlere konu olan kayıpların detaylarına birlikte bakalım.
Kaynak:Son Dakika
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü, 26 Eylül 2025’te hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güllü’nün ardından müzik dünyası, Erol Köse’nin vefat haberiyle sarsıldı.
Son acı haber ise Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş’tan geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın