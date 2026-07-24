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Gülistan Doku Davasında Eski Valinin Eşi de Tutuklandı

Gülistan Doku Davasında Eski Valinin Eşi de Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.07.2026 - 00:31
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Adliyedeki sorgusu tamamlanan dönemin Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla tutuklandı. Son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

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Yeni gözaltı dalgası geldi.

Yeni gözaltı dalgası geldi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'ten bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada daha önce gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

Son operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden güvenlik korucusu F.Ö., 'kasten öldürmeye yardım' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamalarıyla tutuklandı. Hafriyat işiyle uğraştığı belirtilen O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski valinin eşi de tutuklandı.

Eski valinin eşi de tutuklandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, güvenlik korucusu Yılmaz Arslan ve ACA Bilişim'in sahibi Mehmet Aca, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mehmet Aca, 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamalarıyla tutuklandı.

Adliyedeki sorgusu tamamlanan Handan Sonel de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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