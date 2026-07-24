Gülistan Doku Davasında Eski Valinin Eşi de Tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'ten bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada daha önce gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

Son operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden güvenlik korucusu F.Ö., 'kasten öldürmeye yardım' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamalarıyla tutuklandı. Hafriyat işiyle uğraştığı belirtilen O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.