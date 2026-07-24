Gülistan Doku Davasında Eski Valinin Eşi de Tutuklandı
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Adliyedeki sorgusu tamamlanan dönemin Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla tutuklandı. Son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15'e yükseldi.
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Yeni gözaltı dalgası geldi.
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Eski valinin eşi de tutuklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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