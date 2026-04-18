Güler ve Günahlar Bu Akşam Var mı, Yok mu? Yeni Bölüm Ne Zaman?

Güler ve Günahlar Bu Akşam Var mı, Yok mu? Yeni Bölüm Ne Zaman?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.04.2026 - 09:08

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıların ardından dizilerin yeni bölümleri bir bir ertelenmeye başladı. Çarşamba akşamı Eşref Rüya ve Yeraltı yayından kaldırılmış, perşembe günü Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin yayına ara verdiğini açıklamıştı. Cuma akşamı ise Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri iptal edilmişti. Şimdi gözler yarın yeni bölümü yayınlanacak Güller ve Günahlar dizisine çevrildi. Peki Güller ve Günahlar bugün yayınlanacak mı? Güller ve Günahlar yeni bölümü iptal edildi mi?

Güller ve Günahlar Var mı Yok mu?

Güller ve Günahlar Var mı Yok mu?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yerine özet bölümleri yayınlanmaya devam ediyor. Seyirciler ise Güller ve Günahlar dizisinden gelecek kararı merak ediyor. Peki, Güller ve Günahlar bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek mi? Kanal D'nin yayın akışına göre Güller ve Günahlar'ın bu akşam yeni bölümü var.

Güller ve Günahlar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Güller ve Günahlar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Güller ve Günahlar'ın yeni bölümünün yayınına yeterli reklam bulup bulamayacağına ve ülke gündemi karar verecek. Eğer son dakika bir değişikliğe gidilmezse Güller ve Günahlar'ın yeni bölümü bu akşam (18 Nisan) yayınlanacak.

Güller ve Günahlar Var mı? 18 Nisan Cumartesi Kanal D Yayın Akışı

Güller ve Günahlar Var mı? 18 Nisan Cumartesi Kanal D Yayın Akışı

Kanal D'nin yayın akışına göre Güller ve Günahlar dizisi 18 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelecek. Kanal D'nin yayın akışına göre Güller ve Günahlar dizisi iptal edilmedi. Yeni bölüm yayınlanacak.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
