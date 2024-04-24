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Güçlü Vokalleri ve Samimi Şarkı Sözleriyle 10 Emily King Şarkısı

etiket Güçlü Vokalleri ve Samimi Şarkı Sözleriyle 10 Emily King Şarkısı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 21:58

Şimdiye kadar neden karşıma çıkmamış diye üzüleceğin, güçlü vokalleri ve samimi şarkı sözleriyle 10 Emily King şarkısı bu içerikte!

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1. Emily King - Closer To The Morning (Official Audio)

2. Emily King - Home Now (Official Audio)

3. Emily King - Waterfalls (Official Audio)

4. Emily King - Who Wants My Love (Official Audio)

5. Emily King - Easy (Official Audio)

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6. Emily King - Bad Memory (feat. Lukas Nelson) (Official Audio)

7. Emily King - The Way That You Love Me (Official Audio)

8. Emily King - Special Occasion (Official Audio)

9. Emily King - False Start (Official Audio)

10. Emily King - First Time (Official Audio)

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