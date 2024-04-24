Güçlü Vokalleri ve Samimi Şarkı Sözleriyle 10 Emily King Şarkısı
Güçlü Vokalleri ve Samimi Şarkı Sözleriyle 10 Emily King Şarkısı
Şimdiye kadar neden karşıma çıkmamış diye üzüleceğin, güçlü vokalleri ve samimi şarkı sözleriyle 10 Emily King şarkısı bu içerikte!
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1. Emily King - Closer To The Morning (Official Audio)
2. Emily King - Home Now (Official Audio)
3. Emily King - Waterfalls (Official Audio)
4. Emily King - Who Wants My Love (Official Audio)
5. Emily King - Easy (Official Audio)
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6. Emily King - Bad Memory (feat. Lukas Nelson) (Official Audio)
7. Emily King - The Way That You Love Me (Official Audio)
8. Emily King - Special Occasion (Official Audio)
9. Emily King - False Start (Official Audio)
10. Emily King - First Time (Official Audio)
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