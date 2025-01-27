Gri Havanın Rengini Değiştiren 12 Pozitif Vibes Şarkısı
Gri Havanın Rengini Değiştiren 12 Pozitif Vibes Şarkısı
Gri ve kasvetli bir havada kendini biraz daha neşeli hissetmek zor olabilir. Ama endişelenme, çünkü seni o karamsar havadan çıkarıp, içini ısıtacak harika şarkılar var! Bu liste, biraz ruhsal enerjiye ve pozitif vibese ihtiyacın olduğunda çalabileceğin 12 şarkıyı içeriyor. Hazır mısın? Hadi, gri günlere renk katmaya başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Manuş Baba - Sallaya Sallaya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Metin Arolat - Dert Değil
3. Sezen Aksu - Ruhuma Asla
4. Melis Fis - Uyku Yok
5. Mazhar Alanson - Hamak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İrem Derici - Aşkımız Olay Olacak
7. Buray - Deli Divane
8. Mirkelam - Kaprislisin Sevgilim
9. Gülben Ergen - Sürpriz
10. Serdar Ortaç - Gülün Rengi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Göksel - Yarabbi Şükür
12. Sertab Erener - Ateşle Barut
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın