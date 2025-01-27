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Gri Havanın Rengini Değiştiren 12 Pozitif Vibes Şarkısı

etiket Gri Havanın Rengini Değiştiren 12 Pozitif Vibes Şarkısı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 23:56

Gri ve kasvetli bir havada kendini biraz daha neşeli hissetmek zor olabilir. Ama endişelenme, çünkü seni o karamsar havadan çıkarıp, içini ısıtacak harika şarkılar var! Bu liste, biraz ruhsal enerjiye ve pozitif vibese ihtiyacın olduğunda çalabileceğin 12 şarkıyı içeriyor. Hazır mısın? Hadi, gri günlere renk katmaya başlayalım!

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1. Manuş Baba - Sallaya Sallaya

2. Metin Arolat - Dert Değil

3. Sezen Aksu - Ruhuma Asla

4. Melis Fis - Uyku Yok

5. Mazhar Alanson - Hamak

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6. İrem Derici - Aşkımız Olay Olacak

7. Buray - Deli Divane

8. Mirkelam - Kaprislisin Sevgilim

9. Gülben Ergen - Sürpriz

10. Serdar Ortaç - Gülün Rengi

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11. Göksel - Yarabbi Şükür

12. Sertab Erener - Ateşle Barut

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sabrina
sabrina
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