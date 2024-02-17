Grammy Ödülleri’nde Ödül Almasına Hiç de Şaşırmadığımız 10 Başarılı Şarkı
Grammy Ödülleri’nde Ödül Almasına Hiç de Şaşırmadığımız 10 Başarılı Şarkı
Her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir heyecanla tüm dünya Grammy Ödülleri'ni izledi. Hangi şarkıların ödül kazanacağı da doğal olarak çok merak edildi.
Ödüllere doymaması gereken o şarkıları tekrar dinleyelim...
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1. Billie Eilish - What Was I Made For?
2. Miley Cyrus - Flowers
3. SZA - Ghost in the Machine ft. Phoebe Bridgers
4. Tyla - Water
5. boygenius – Not Strong Enough
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6. Paramore: This Is Why
7. Zach Bryan - I Remember Everything (feat. Kacey Musgraves)
8. PJ Morton - Good Morning (feat. Susan Carol)
9. Chris Stapleton - White Horse
10. SZA - Snooze
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