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Grammy Ödülleri’nde Ödül Almasına Hiç de Şaşırmadığımız 10 Başarılı Şarkı

etiket Grammy Ödülleri’nde Ödül Almasına Hiç de Şaşırmadığımız 10 Başarılı Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 18:55

Her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir heyecanla tüm dünya Grammy Ödülleri'ni izledi. Hangi şarkıların ödül kazanacağı da doğal olarak çok merak edildi. 

Ödüllere doymaması gereken o şarkıları tekrar dinleyelim...

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1. Billie Eilish - What Was I Made For?

2. Miley Cyrus - Flowers

3. SZA - Ghost in the Machine ft. Phoebe Bridgers

4. Tyla - Water

5. boygenius – Not Strong Enough

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6. Paramore: This Is Why

7. Zach Bryan - I Remember Everything (feat. Kacey Musgraves)

8. PJ Morton - Good Morning (feat. Susan Carol)

9. Chris Stapleton - White Horse

10. SZA - Snooze

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