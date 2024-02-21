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Göz Rengini Değiştirmek İçin Bıçak Altına Yatan Adam İçinizi Bi' Tuhaf Yapacak

Göz Rengini Değiştirmek İçin Bıçak Altına Yatan Adam İçinizi Bi' Tuhaf Yapacak

Croft
Croft - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 17:27

Kahverengi olan gözlerini gri renge çevirmek için bıçak altına yatan adam hem değişimi hem de geçirdiği ameliyatla size de 'değer miydi' sorusunu sorduracak.

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Çok geniş bir yelpazeye yayılan estetik operasyonlar günümüzde hayli yaygın.

Çok geniş bir yelpazeye yayılan estetik operasyonlar günümüzde hayli yaygın.

Bunların en dikkat çeken ve insanı bi' durup düşünmeye itenlerinin başında ise göz rengi değiştirme ameliyatları geliyor.

Göz rengi değiştirmek için ise farklı yöntemler bulunuyor.

Göz rengi değiştirmek için ise farklı yöntemler bulunuyor.

Retinaya ışın uygulanarak yapılan Lumineyes ve bir başka yöntem olan Flaak Pro bu işlemlerden en yaygın olanları.

Göz rengini değiştirmek için ameliyat masasına yatan bir hastanın görüntüleri ise görenlere bu durumun gerekliliğini ve olası komplikasyonları bir kez daha sorgulattı.

Göz rengini değiştirmek için ameliyat masasına yatan bir hastanın görüntüleri ise görenlere bu durumun gerekliliğini ve olası komplikasyonları bir kez daha sorgulattı.

Kahverengi gözlerle doğan adamın bıçak altına yatma sebebi ise gözlerini gri renge döndürmek.

Kahverengi gözlerle doğan adamın bıçak altına yatma sebebi ise gözlerini gri renge döndürmek.

Hastanın değişimi ve ameliyatın sonucunu ise buradan izleyebilirsiniz. 👇

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Videonun yorumlarında pek çok kişi ise duruma ameliyatın gereğini sorguladı.

Videonun yorumlarında pek çok kişi ise duruma ameliyatın gereğini sorguladı.

'Keşke buna değseydi! Korkutucu görünüyor ve hiç doğal değil.'

Ameliyatın sonuçları ve olası yan etkileri de en çok kafa karıştıran konulardan oldu?

Ameliyatın sonuçları ve olası yan etkileri de en çok kafa karıştıran konulardan oldu?

'Yan etkileri neler?'

"Bu ne kadar güvenli? Uzun vadede herhangi bir yan etkisi var mı?"

"Bu ne kadar güvenli? Uzun vadede herhangi bir yan etkisi var mı?"

Peki siz göz rengi değiştirme operasyonları ve bu ameliyatın sonucu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz göz rengi değiştirme operasyonları ve bu ameliyatın sonucu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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