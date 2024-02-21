Göz Rengini Değiştirmek İçin Bıçak Altına Yatan Adam İçinizi Bi' Tuhaf Yapacak
Göz Rengini Değiştirmek İçin Bıçak Altına Yatan Adam İçinizi Bi' Tuhaf Yapacak
Kahverengi olan gözlerini gri renge çevirmek için bıçak altına yatan adam hem değişimi hem de geçirdiği ameliyatla size de 'değer miydi' sorusunu sorduracak.
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Çok geniş bir yelpazeye yayılan estetik operasyonlar günümüzde hayli yaygın.
Göz rengi değiştirmek için ise farklı yöntemler bulunuyor.
Göz rengini değiştirmek için ameliyat masasına yatan bir hastanın görüntüleri ise görenlere bu durumun gerekliliğini ve olası komplikasyonları bir kez daha sorgulattı.
Kahverengi gözlerle doğan adamın bıçak altına yatma sebebi ise gözlerini gri renge döndürmek.
Hastanın değişimi ve ameliyatın sonucunu ise buradan izleyebilirsiniz. 👇
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Videonun yorumlarında pek çok kişi ise duruma ameliyatın gereğini sorguladı.
Ameliyatın sonuçları ve olası yan etkileri de en çok kafa karıştıran konulardan oldu?
"Bu ne kadar güvenli? Uzun vadede herhangi bir yan etkisi var mı?"
Peki siz göz rengi değiştirme operasyonları ve bu ameliyatın sonucu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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