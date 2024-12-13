Görsel İllüzyon Testine Göre Beyninin Hangi Tarafı Daha Baskın Çalışıyor?

Beynimizin sağ ve sol yarısı, birbirinden oldukça farklı işlevler üstlenir. Genel olarak sol beyin, analitik düşünme, mantık, dil, matematik ve bilim gibi konularda daha etkindir. Sağ beyin ise daha çok yaratıcılık, sanat, müzik, duygusal ifade ve büyük resmi görmekte daha baskındır. Ancak bu, herkesin beyninin tamamen bu şekilde çalıştığı anlamına gelmez. Aslında, çoğumuzun beyni bu iki taraf arasında bir denge kurar ve her iki tarafı da kullanır.

Peki, senin beynin hangi tarafını daha çok kullanıyorsun?

Haydiiii!