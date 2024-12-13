Görsel İllüzyon Testine Göre Beyninin Hangi Tarafı Daha Baskın Çalışıyor?
Görsel İllüzyon Testine Göre Beyninin Hangi Tarafı Daha Baskın Çalışıyor?
Beynimizin sağ ve sol yarısı, birbirinden oldukça farklı işlevler üstlenir. Genel olarak sol beyin, analitik düşünme, mantık, dil, matematik ve bilim gibi konularda daha etkindir. Sağ beyin ise daha çok yaratıcılık, sanat, müzik, duygusal ifade ve büyük resmi görmekte daha baskındır. Ancak bu, herkesin beyninin tamamen bu şekilde çalıştığı anlamına gelmez. Aslında, çoğumuzun beyni bu iki taraf arasında bir denge kurar ve her iki tarafı da kullanır.
Peki, senin beynin hangi tarafını daha çok kullanıyorsun?
Haydiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sence bu görsel hareket ediyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sen bu görselde hareket ne tarafa doğru?
3. Bu görsele bakmak seni rahatsız ediyor mu?
4. Sence bu görselde ortadaki top mu hareket ediyor yoksa çizgiler mi?
5. Sence bu görsel hareket ediyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bu görsel seni rahatsız ediyor mu?
7. Bu görsel büyüyor mu yoksa küçülüyor mu?
8. Son olarak bu görsele birkaç saniye bak ve gözlerini kapat aklında hangi renk canlanıyor?
Senin beyninin sağ tarafı daha baskın çalışıyor!
Senin beyninin sol tarafı daha baskın çalışıyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın