Mevsim Geçişinde Bağışıklığı Güçlendirme Yolları

Mevsim geçişlerinde kendimizi zaman zaman daha yorgun ve halsiz hissedebiliriz. Bu durumun uyku düzensizliği, yoğun günlük tempo veya farklı nedenleri olabilir. Ancak B12 vitamini eksikliği de yorgunluk ve bitkinliğe yol açabilen etkenler arasında yer alıyor.

B12 vitamini, vücudun enerji üretim süreçlerinde görev alırken sinir sisteminin ve bağışıklık sisteminin normal işleyişine de katkı sağlıyor.

Et, balık, yumurta ve süt ürünleri B12 vitamininin başlıca kaynakları arasında bulunuyor. Özellikle hayvansal gıda tüketmeyen kişilerin B12 alımına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

Beslenme alışkanlıklarına ve kişisel ihtiyaçlara bağlı olarak B12 vitamini takviyeleri de değerlendirilebilir. Özellikle eksiklik şüphesi varsa gerekli kontrollerin yapılması ve takviye kullanımının buna göre planlanması önemli.