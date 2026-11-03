Meğer Şevket Çoruh'u Gerçek Polis Sanıyorlarmış! Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Anlattı
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Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, İbrahim Selim ile Bu Gece'de ekrandaki karakteriyle sokaktaki hayatı arasındaki ince çizgiyi anlattı. Usta oyuncuyu gerçek bir polis sanan izleyiciler, ondan kayıp yakınlarından cep telefonlarına kadar her şeyi bulmasını istemiş. Peki bu taleplerin en ilginci hangisiydi?
Kaynak: İbrahim Selim ile Bu Gece
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Şevket Çoruh, 20 sezon boyunca Mesut Komiser olarak milyonların evine konuk oldu.
"Kızımı bulun, köpeğimi bulun, cep telefonumu bulun" diyerek Şevket Çoruh'tan yardım istediler.
Şevket Çoruh, yardım isteyenleri geri çevirmeyip gerçek polislere yönlendirdiğini söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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