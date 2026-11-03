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Meğer Şevket Çoruh'u Gerçek Polis Sanıyorlarmış! Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Anlattı

Meğer Şevket Çoruh'u Gerçek Polis Sanıyorlarmış! Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Anlattı

Arka Sokaklar yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 12:22
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Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, İbrahim Selim ile Bu Gece'de ekrandaki karakteriyle sokaktaki hayatı arasındaki ince çizgiyi anlattı. Usta oyuncuyu gerçek bir polis sanan izleyiciler, ondan kayıp yakınlarından cep telefonlarına kadar her şeyi bulmasını istemiş. Peki bu taleplerin en ilginci hangisiydi?

Kaynak: İbrahim Selim ile Bu Gece

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Şevket Çoruh, 20 sezon boyunca Mesut Komiser olarak milyonların evine konuk oldu.

Şevket Çoruh, 20 sezon boyunca Mesut Komiser olarak milyonların evine konuk oldu.

2006'da Kanal D'de yayına başlayan Arka Sokaklar'da Mesut Güneri karakterini canlandıran Şevket Çoruh, izleyicinin gözünde kısa sürede 'Mesut Komiser' olarak kaldı. 2022'de 632. bölümün ardından diziye veda eden oyuncu, 672. bölümde ekibe geri döndü ve dizi 5 Haziran 2026'da 751. bölümle final yapana kadar kadrodaki yerini korudu.

Bu kadar uzun bir yolculuk, karakterle oyuncu arasındaki sınırı izleyicinin gözünde neredeyse silmişti. İbrahim Selim'in programına konuk olan Çoruh, bunun sokakta nasıl karşılık bulduğunu ilk ağızdan anlattı.

"Kızımı bulun, köpeğimi bulun, cep telefonumu bulun" diyerek Şevket Çoruh'tan yardım istediler.

"Kızımı bulun, köpeğimi bulun, cep telefonumu bulun" diyerek Şevket Çoruh'tan yardım istediler.

Şevket Çoruh'un anlattığına göre onu yolda görenlerin bir kısmı, karşılarında bir oyuncu değil görevdeki bir komiser olduğunu düşünüyordu. Kayıp kızından kaçan köpeğine, kaybolan telefonundan çalınan cüzdanına kadar derdini anlatan pek çok kişi doğrudan Mesut Komiser'e başvurdu.

Bu anılardan biri ise ayrıca dikkat çekti. Yolda kolundan tutan bir kadının 'Cüzdanımı çaldırdım pazarda Mesut!' diye kendisinden yardım istediğini anlatan Çoruh, sonrasını da şöyle aktardı: 'Sonra o cüzdan kadının evinde bulundu.'

Usta oyuncu, bu talepler karşısında ne yapacağını bilemediği anları şu sözlerle özetledi:

'Ablacığım tamam da hani bulamam. Anlatamam yani benden bunlar istendi. Gerçek polis olmadığımı anlatmak çok zor oldu.'

Şevket Çoruh, yardım isteyenleri geri çevirmeyip gerçek polislere yönlendirdiğini söyledi.

Şevket Çoruh, yardım isteyenleri geri çevirmeyip gerçek polislere yönlendirdiğini söyledi.

Gerçek bir komiser olmasa da kendisinden yardım bekleyenleri eli boş göndermediğini söyleyen Çoruh, pek çok kişiyi polis memurlarına yönlendirdiğini açıkladı. Oyuncunun anlattığına göre bu durumlarda memurlardan 'Lütfen problemi çözün, ne olur yardımcı edin' diye ricada bulundu.

Bu ricaların karşılıksız kalmadığını da ekleyen Çoruh, memurların ellerinden geleni yaptığını belirtti:

'Sağ olsunlar, hepsi de çok yardımcı olmuşlardır ama inan bana inanamazsın yani.'

Öte yandan Çoruh, aynı programda dizinin en sevilen isimlerinden kurt köpeği Garip Kont'un kamera arkasındaki hikâyesini ve ölüm sebebini de anlatarak izleyicileri duygulandırmıştı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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