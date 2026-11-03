Meğer Şevket Çoruh'u Gerçek Polis Sanıyorlarmış! Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Anlattı

Şevket Çoruh'un anlattığına göre onu yolda görenlerin bir kısmı, karşılarında bir oyuncu değil görevdeki bir komiser olduğunu düşünüyordu. Kayıp kızından kaçan köpeğine, kaybolan telefonundan çalınan cüzdanına kadar derdini anlatan pek çok kişi doğrudan Mesut Komiser'e başvurdu.

Bu anılardan biri ise ayrıca dikkat çekti. Yolda kolundan tutan bir kadının 'Cüzdanımı çaldırdım pazarda Mesut!' diye kendisinden yardım istediğini anlatan Çoruh, sonrasını da şöyle aktardı: 'Sonra o cüzdan kadının evinde bulundu.'

Usta oyuncu, bu talepler karşısında ne yapacağını bilemediği anları şu sözlerle özetledi: