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Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar

Gördüğünüz Andan İtibaren Simülasyonda Yaşadığımıza İkna Olacağınız Birbirinden İlginç Fotoğraflar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.01.2025 - 19:38

Bazen öyle anlar yakalanır ki, gerçekliğin sınırlarını sorgulamamıza neden olur. Gözlerimizin önünde beliren sahneler, adeta bir bilgisayar simülasyonunun hatasını andırır. Işık oyunları, mükemmel simetri ve garip tesadüfler bir araya gelerek aklımızı karıştırır. Bu fotoğraflara baktığınızda, evrenin gerçekten de düşündüğünüz gibi işleyip işlemediğini sorgulayabilirsiniz. İşte gördüğünüz an sizi şüpheye düşürecek en ilginç görseller!

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin!

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1. Bu devirde meyve de yiyemez olduk!

1. Bu devirde meyve de yiyemez olduk!

2. Aşırı korkunç değil mi!

2. Aşırı korkunç değil mi!

3. Bu desenlerin kimin fikri olduğu belli oldu!

3. Bu desenlerin kimin fikri olduğu belli oldu!

4. Yüklenme aşamasında...

4. Yüklenme aşamasında...

5. Arcane'deki anomaliyi andırmıyor mu?

5. Arcane'deki anomaliyi andırmıyor mu?
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6. Beyinler yandı!

6. Beyinler yandı!

7. Su nasıl bu şekilde donmuş olabilir? 🤨

7. Su nasıl bu şekilde donmuş olabilir? 🤨

8. Binanın geri kalanını hayal mi ediyoruz? 😂

8. Binanın geri kalanını hayal mi ediyoruz? 😂

9. Dünyadan da blurlamazsın be!

9. Dünyadan da blurlamazsın be!

10. Birazdan bir melek belirecek gibi sanki!

10. Birazdan bir melek belirecek gibi sanki!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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