Yağmurda Araba Camı Neden Hemen Buğulanıyor? Çoğu Sürücünün Yaptığı Hata!

Yağmurlu bir günde araca biniyorsunuz ve birkaç dakika içinde ön cam bembeyaz oluyor. Çoğumuz hemen elimize bir peçete alıp camı siliyoruz ama birkaç dakika sonra her şey başa dönüyor.

Aslında sorun yağmurun kendisi değil. Camı buğulayan, arabanın içinde biriken nem. Bu nemi artıran ve buğunun geçmesini zorlaştıran birkaç alışkanlık ise neredeyse her sürücüde var. Eğer bu hataları yapmazsanız, bu sorunla da karşılaşmazsınız.

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