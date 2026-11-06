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Yağmurda Araba Camı Neden Hemen Buğulanıyor? Çoğu Sürücünün Yaptığı Hata!

Yağmurda Araba Camı Neden Hemen Buğulanıyor? Çoğu Sürücünün Yaptığı Hata!

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 09:26
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Yağmurlu bir günde araca biniyorsunuz ve birkaç dakika içinde ön cam bembeyaz oluyor. Çoğumuz hemen elimize bir peçete alıp camı siliyoruz ama birkaç dakika sonra her şey başa dönüyor.

Aslında sorun yağmurun kendisi değil. Camı buğulayan, arabanın içinde biriken nem. Bu nemi artıran ve buğunun geçmesini zorlaştıran birkaç alışkanlık ise neredeyse her sürücüde var. Eğer bu hataları yapmazsanız, bu sorunla da karşılaşmazsınız.

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Hata 1 ve 2: İç sirkülasyonu açık bırakmak, klimayı kapatmak

Araç klima panelinde A/C, ön ve arka cam buğu çözücü tuşları

Buğu, arabanın içindeki sıcak ve nemli havanın soğuk camla karşılaşıp yoğuşmasıyla oluşuyor. Yağmurlu günlerde ıslak kıyafetler, ıslak ayakkabılar ve nefesimiz içerideki nemi hızla artırıyor.

En yaygın hata, iç sirkülasyon tuşunu açık bırakmak. Bu tuş açıkken dışarıdan hava girmiyor, içerideki hava sürekli dönüyor ve nem araçta hapsoluyor. Yani biz farkında olmadan buğuyu besliyoruz. 

Yapılması gereken ilk şey iç sirkülasyonu kapatıp dış hava girişini açmak.

İkinci hata ise klimayı 'Hava zaten soğuk' diye kapatmak. Klima yalnızca serinletmiyor, havadaki nemi de alıyor. Bu yüzden yağmurlu havalarda klimayı düşük fanda bile olsa açık tutmak gerekiyor.

Hata 3 ve 4: Camı silmek ve nemi içeri taşımak

Araç klima ekranında 23 derece sıcaklık ayarı ve hava yönü göstergesi

Camı bezle ya da elle silmek yalnızca birkaç dakikalık rahatlama sağlıyor, çünkü asıl sorun olan nem yerinde duruyor. Islak şemsiyeyi ve montu kabine koymak, ıslak paspasları içeride bırakmak da nemi artırıyor. Bunları mümkünse bagajda taşımak fark yaratıyor. 

Tıkanmış bir polen filtresi de hava akışını zayıflattığı için buğulanmayı hızlandırıyor; filtrenin yılda en az bir kez değiştirilmesi öneriliyor.

Doğru sıralama aslında çok basit:

- Klimayı açın ve hava yönünü ön cama verin.

- İç sirkülasyonu kapatıp dış hava girişini açın.

- Fanı orta seviyeye, sıcaklığı da konforlu bir dereceye getirin.

- Varsa ön ve arka cam rezistansını açın.

Cam tamamen açılmadan yola çıkmamak, yağmurlu havada sürüş güvenliği için en önemli kural.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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