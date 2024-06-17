Gördüğünüz Anda Neye Uğradığınızı Şaşıracağınız Birbirinden Acayip Yasak Levhaları
Gördüğünüz Anda Neye Uğradığınızı Şaşıracağınız Birbirinden Acayip Yasak Levhaları
Kaynak: https://www.instagram.com/yasakvar?ig...
@yasakvar kullanıcı adına sahip bir Instagram hesabı, belirli aralıklarla birbirinden ilginç yasak levhalarını paylaşıyor. Biz de aralarından en komik ve acayip olanlarını derledik!
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1. Günahtır derken?
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2. Patronu o kadar iyi anlıyorum ki.
3. Profesyonellik önemli.👍
4. Nasıl yani?
5. Cinsiyetçilik mi yoksa 'negatif' ayrımcılık mı?
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6. Pandemi dönemi ışık hızıyla gözümüzün önünden geçti.
7. Kediler, kedilerimiz...
8. Sınav haftası ben.
9. O nasıl oluyor peki?
10. E yatmış ama... Bizce sorun yok.
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11. 👇
12. Hayattan şu şekil keyif almayı bilmek gerek.
13. Mizahşör...
14. Kuğuların da duyguları vardır.
15. Ve son olarak...
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