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Gördüğünüz Anda Neye Uğradığınızı Şaşıracağınız Birbirinden Acayip Yasak Levhaları

Gördüğünüz Anda Neye Uğradığınızı Şaşıracağınız Birbirinden Acayip Yasak Levhaları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 17:18

@yasakvar kullanıcı adına sahip bir Instagram hesabı, belirli aralıklarla birbirinden ilginç yasak levhalarını paylaşıyor. Biz de aralarından en komik ve acayip olanlarını derledik!

Buyrun👇

Kaynak: https://www.instagram.com/yasakvar?ig...
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1. Günahtır derken?

1. Günahtır derken?

2. Patronu o kadar iyi anlıyorum ki.

2. Patronu o kadar iyi anlıyorum ki.

3. Profesyonellik önemli.👍

3. Profesyonellik önemli.👍

4. Nasıl yani?

4. Nasıl yani?

5. Cinsiyetçilik mi yoksa 'negatif' ayrımcılık mı?

5. Cinsiyetçilik mi yoksa 'negatif' ayrımcılık mı?
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6. Pandemi dönemi ışık hızıyla gözümüzün önünden geçti.

6. Pandemi dönemi ışık hızıyla gözümüzün önünden geçti.

7. Kediler, kedilerimiz...

7. Kediler, kedilerimiz...

8. Sınav haftası ben.

8. Sınav haftası ben.

9. O nasıl oluyor peki?

9. O nasıl oluyor peki?

10. E yatmış ama... Bizce sorun yok.

10. E yatmış ama... Bizce sorun yok.
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11. 👇

11. 👇

12. Hayattan şu şekil keyif almayı bilmek gerek.

12. Hayattan şu şekil keyif almayı bilmek gerek.

13. Mizahşör...

13. Mizahşör...

14. Kuğuların da duyguları vardır.

14. Kuğuların da duyguları vardır.

15. Ve son olarak...

15. Ve son olarak...

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