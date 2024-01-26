Google'dan Heyecan Verici Yenilik: Lumiere ile Video Deneyiminde Çığır Açan Yapay Zekâ Detayları
Google'dan Heyecan Verici Yenilik: Lumiere ile Video Deneyiminde Çığır Açan Yapay Zekâ Detayları
Kaynak: https://arstechnica.com/information-t...
Geçtiğimiz salı günü Google, 'uzay-zaman dağıtım modeli' olarak adlandırdığı bir yapay zekâ video üreticisi olan Lumiere'i tanıttı. Ancak, gerçek video üretimi konusunda daha fazla beklentiye girmemiz gerekiyor. Lumiere, paten kayan veya piyano çalan sevimli hayvanların gülünç senaryolarını başarıyla oluşturabilir, ancak şu ana kadar görülen en gelişmiş yapay zekâ video oluşturucusu olabilir.
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Lumiere, Uzay-Zaman U-Net adı verilen özel bir yapı kullanarak videonun tüm süresini kesintisiz tek bir işlemde oluşturuyor.
Google'ın teknolojisi, videodaki nesnelerin konumunu ve hareketini aynı anda ele almak için özel olarak tasarlanmıştır.
İşte size yapay zekâ video üreticisi olan Lumiere.
Lumiere, Google'ın demo sayfasında sergilenen çeşitli numaralar yapabiliyor.
Lumiere 1024x1024 piksel boyutlarında beş saniyelik videolar üretebiliyor.
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Yapay zekâ tarafından üretilen video hala ilkel bir durumda, ancak son iki yılda kalite açısından ilerleme kaydediyor.
Yapay zekâ şirketleri içeriklerini genellikle sevimli hayvanlarla sergilemesinin nedeni nedir?
Lumiere, diğer yapay zekâ video üretim modellerini geride bırakmayı başarıyor gibi görünüyor.
Metinle video üretim modellerinin yükselişi ve gelecekte beklenen etkileri.
Lumiere teknolojisinin geliştiricileri, kötüye kullanımı tespit etmek için araçlar geliştiriyorlar.
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