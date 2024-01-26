Google'dan Heyecan Verici Yenilik: Lumiere ile Video Deneyiminde Çığır Açan Yapay Zekâ Detayları

Lumiere araştırma makalesine göre, Google araştırmacıları, AI modelinin 1024x1024 piksel boyutlarında beş saniyelik videolar ürettiğini belirtiyor ve bunu 'düşük çözünürlüklü' olarak tanımlıyor. Bu sınırlamalara rağmen, araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bir kullanıcı çalışması, Lumiere'in çıktılarının mevcut AI video sentezi modellerine göre tercih edildiğini iddia ediyor.

Google, Lumiere modelini eğitmek için kullanılan veri setini şu şekilde tanımlıyor: '30 milyon video içeren bir veri setinde eğitiyoruz. Videolar 80 kare uzunluğunda, saniyede 16 kare (5 saniye). Temel model, 128x128 piksel boyutlarında eğitilmiştir.'