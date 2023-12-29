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Google'da En Çok Aranan Keyifle Çözeceğiniz 15 Onedio Testi!

Google'da En Çok Aranan Keyifle Çözeceğiniz 15 Onedio Testi!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
29.12.2023 - 13:22

Google'da en çok aranan ve keyifli çözülen 15 Onedio testini sizler için derledik!

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1. T.C. Kimlik Numaranı Ezberleme Şekline Göre Hangi Zeka Türüne Sahipsin?

1. T.C. Kimlik Numaranı Ezberleme Şekline Göre Hangi Zeka Türüne Sahipsin?

2. Sen Hangi Kızılcık Şerbeti Karakterisin?

2. Sen Hangi Kızılcık Şerbeti Karakterisin?

3. Neden Kimse Seni Sevmiyor?

3. Neden Kimse Seni Sevmiyor?

4. Neden Sürekli Ağlıyorsun?

4. Neden Sürekli Ağlıyorsun?

5. Bu Testte Verdiğin Cevaplara Göre Ne Kadar Komiksin?

5. Bu Testte Verdiğin Cevaplara Göre Ne Kadar Komiksin?
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6. Erkekler Sana Neden Bayılıyor?

6. Erkekler Sana Neden Bayılıyor?

7. Sen Neden Mutsuzsun?

7. Sen Neden Mutsuzsun?

8. Sana Neden Aşık Olmuyorlar?

8. Sana Neden Aşık Olmuyorlar?

9. Neden Sevilmiyorsun?

9. Neden Sevilmiyorsun?

10. Seni Neden Hak Etmiyor?

10. Seni Neden Hak Etmiyor?
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11. Bu "O mu Bu mu" Testinde Verdiğin Cevaplara Göre Ne Kadar Cesursun?

11. Bu "O mu Bu mu" Testinde Verdiğin Cevaplara Göre Ne Kadar Cesursun?

12. Senin Aşkın Karşılıklı mı?

12. Senin Aşkın Karşılıklı mı?

13. Testi Çöz Ve Öğren: Senin Nasıl Bir Karanlık Tarafın Var?

13. Testi Çöz Ve Öğren: Senin Nasıl Bir Karanlık Tarafın Var?

14. Tek Soruluk Test! Sen Hangi Sevgi Türüne Sahipsin?

14. Tek Soruluk Test! Sen Hangi Sevgi Türüne Sahipsin?

15. Ne Kadar Mükemmelsin?

15. Ne Kadar Mükemmelsin?
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