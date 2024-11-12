Gönül Dağı'ndan Ayrılan Gülsim Ali Ekranlara Geri Dönüyor: Partneri Belli Oldu!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali ve Berk Atan ile sevildi. Ancak Gönül Dağı'nın sevilen karakteri Dilek'e hayat veren Gülsim Ali ani bir kararla diziden ayrıldı. Gülsim Ali'nin diziden ayrılmasının ardından yeni dizi müjdesi geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre partneri de belli oldu. İşte Gülsim Ali'nin yeni dizisi...