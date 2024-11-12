Gönül Dağı'ndan Ayrılan Gülsim Ali Ekranlara Geri Dönüyor: Partneri Belli Oldu!
Gönül Dağı'ndan Ayrılan Gülsim Ali Ekranlara Geri Dönüyor: Partneri Belli Oldu!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi Gülsim Ali ve Berk Atan ile sevildi. Ancak Gönül Dağı'nın sevilen karakteri Dilek'e hayat veren Gülsim Ali ani bir kararla diziden ayrıldı. Gülsim Ali'nin diziden ayrılmasının ardından yeni dizi müjdesi geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre partneri de belli oldu. İşte Gülsim Ali'nin yeni dizisi...
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Başrollerini Berk Atan, Gülsim Ali İlhan'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisi geçtiğimiz aylarda hüzünlü bir ayrılık yaşamıştı. Gülsim Ali ani bir kararla diziden ayrılınca sevenleri üzülmüştü.
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"Gönül Dağı" dizisindeki Dilek karakteri ile hayranlarının sevgisini kazanan Gülsim Ali'den müjdeli haber geldi.
Gülsim Ali, yeni TRT dizisi "Harman Yeri" için okuma provasına başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Berk Oktay'ın pehlivan Hamza karakterine hayat vereceği bu yeni dizide, Gülsim Ali de başrol oyuncu olarak yer alacak.
tabii platformunda yayınlanacak dizide Gülsim Ali, Cemre karakterini canlandıracak. Siz bu ikiliyi birbirine yakıştırdınız mı? Yorumlarda buluşalım...
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