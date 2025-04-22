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Gönül Dağı'nda Başrolü Paylaşmışlardı: Gülsim Ali, Berk Atan'ın Kazasını Duyunca Yaşadığı Korkuyu Anlattı

Gönül Dağı'nda Başrolü Paylaşmışlardı: Gülsim Ali, Berk Atan'ın Kazasını Duyunca Yaşadığı Korkuyu Anlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.04.2025 - 18:03

Gönül Dağı’nın sevilen ismi Berk Atan, geçtiğimiz Cuma günü (18 Nisan 2025) Eskişehir’de ciddi bir trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun sağ kaburgasında altı kırık ve kıkırdaklarında parçalanma olduğu öğrenilmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atan, sağlık durumu hakkında bilgi vererek sevenlerinin yüreğine su serpmişti. Son olarak Gönül Dağı dizisinde bir dönem birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Gülsim Ali, haber aldığı anda yaşadığı korkuyu anlattı.

İşte detaylar...

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Cennetin Gözyaşları, Güneşin Kızları, Dayan Yüreğim gibi projelerde başarılı performansıyla dikkat çeken Berk Atan, son olarak TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Taner karakteriyle adeta gönüllere taht kurmuştu.

Cennetin Gözyaşları, Güneşin Kızları, Dayan Yüreğim gibi projelerde başarılı performansıyla dikkat çeken Berk Atan, son olarak TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Taner karakteriyle adeta gönüllere taht kurmuştu.

Ancak geçtiğimiz cuma günü genç oyuncunun ismi bu kez ekranlarla değil, hepimizi derinden sarsan bir kazayla gündeme gelmişti.

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde meydana gelen kazada Berk Atan’ın içinde bulunduğu minibüs şarampole yuvarlanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ünlü oyuncuyu apar topar hastaneye kaldırmıştı.

Kısa süre sonra Instagram’dan paylaşım yapan Berk Atan, “Ben iyiyim” demişti.

Berk Atan da aynı gün yaptığı paylaşımda, “Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu” diyerek destek mesajlarına teşekkür etmişti.

Atan, daha sonra yaptığı yeni bir açıklamada bu kez çok daha detaylı bilgiler vererek sağ kaburgasında tam 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma olduğunu belirtmişti.

Atan, daha sonra yaptığı yeni bir açıklamada bu kez çok daha detaylı bilgiler vererek sağ kaburgasında tam 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma olduğunu belirtmişti.

Paylaşımında, kırık parçaların akciğere batması sonucu gelişen kanama ve akciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla diren takıldığını da belirten Atan, 'Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür en az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor.' açıklamasında bulunmuştu.

Son olarak “En az bir haftalık bir hastane süreci bizi bekliyor. Herkese minnettarım” diyen oyuncu, başta Eskişehir Valiliği ve sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi de unutmamıştı.

Gönül Dağı dizisindeki eski rol arkadaşı Gülsim Ali de kazayı sonradan duyanlardan oldu.

Gönül Dağı dizisindeki eski rol arkadaşı Gülsim Ali de kazayı sonradan duyanlardan oldu.

Güzel oyuncu yaptığı açıklamada yaşadığı telaşı şu sözlerle paylaştı:

“Saat sanırım 2'ydi ama ben haberi daha geç aldım. Meğer kaza daha erken olmuş. Annesi Hülya Hanım'la da görüştüm. Kendisiyle zaten sık sık konuşuruz, çok da kıymet verdiğim bir insandır. Kazayı duyduktan sonra hemen aradım. Dün de yeniden görüştük. Çok şükür, sesinden morali yerinde gibi geldi. Tabii ki böyle bir kazanın ardından ağrıları varmış ama genel durumu iyiymiş.”

Şimdi gözler Berk Atan'ın bir an önce ekranlara sağlıklı şekilde dönmesinde. 

Geçmiş olsun Berk Atan!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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