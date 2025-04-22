Gönül Dağı'nda Başrolü Paylaşmışlardı: Gülsim Ali, Berk Atan'ın Kazasını Duyunca Yaşadığı Korkuyu Anlattı
Gönül Dağı’nın sevilen ismi Berk Atan, geçtiğimiz Cuma günü (18 Nisan 2025) Eskişehir’de ciddi bir trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun sağ kaburgasında altı kırık ve kıkırdaklarında parçalanma olduğu öğrenilmişti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atan, sağlık durumu hakkında bilgi vererek sevenlerinin yüreğine su serpmişti. Son olarak Gönül Dağı dizisinde bir dönem birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Gülsim Ali, haber aldığı anda yaşadığı korkuyu anlattı.
İşte detaylar...
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Cennetin Gözyaşları, Güneşin Kızları, Dayan Yüreğim gibi projelerde başarılı performansıyla dikkat çeken Berk Atan, son olarak TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Taner karakteriyle adeta gönüllere taht kurmuştu.
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Atan, daha sonra yaptığı yeni bir açıklamada bu kez çok daha detaylı bilgiler vererek sağ kaburgasında tam 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma olduğunu belirtmişti.
Gönül Dağı dizisindeki eski rol arkadaşı Gülsim Ali de kazayı sonradan duyanlardan oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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