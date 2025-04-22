Gönül Dağı'nda Başrolü Paylaşmışlardı: Gülsim Ali, Berk Atan'ın Kazasını Duyunca Yaşadığı Korkuyu Anlattı

Paylaşımında, kırık parçaların akciğere batması sonucu gelişen kanama ve akciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla diren takıldığını da belirten Atan, 'Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür en az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor.' açıklamasında bulunmuştu.

Son olarak “En az bir haftalık bir hastane süreci bizi bekliyor. Herkese minnettarım” diyen oyuncu, başta Eskişehir Valiliği ve sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi de unutmamıştı.