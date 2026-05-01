Golazo Nefesleri Kesti, Yağız Sabuncuoğlu'nun Takımı Wolves Şampiyon Oldu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.05.2026 - 10:40 Son Güncelleme: 01.05.2026 - 10:46

Futbolun rekabetçi ruhunu eğlence ve nostaljiyle harmanlayan Golazo, özgün formatıyla üçüncü kez İstanbul’da sahne aldı. Volkswagen Arena’da gerçekleştirilen ve kıyasıya mücadelelere sahne olan organizasyon, 3 gün sürdü. Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Martin Skrtel, Ryan Babel, Alanzinho, Pablo Martin Batalla ve Josef de Souza gibi yıldız isimlerin de katıldığı Golazo’da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç da sahaya çıktı.

Yeni Nesil Futbol Şampiyonası Golazo, futbol ve eğlence dünyasını 27, 28, 29 ve 30 Nisan’da Volkswagen Arena’da bir araya getirdi.

4 gün süren turnuvada; Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Martin Skrtel, Ryan Babel, Alanzinho, Pablo Martin Batalla ve Josef de Souza'nın yanı sıra birçok yerli ve yabancı eski futbolcu sahaya çıktı.

Turnuva; 3 korner bir penaltı ve MLS stili penaltı gibi kurallarıyla rekabet, nostalji ve eğlenceyi aynı potada buluştururken Sarp Apak, Danilo Zanna, Wegh Rumi, Eypio, Sefo, Oğuzhan Alpdoğan gibi figürlerle dijital medyanın tanınmış isimlerini de izleyicilerle bir araya getirdi. Turnuvanın açılış gecesinde Demet Akalın, final gecesinde de Murda sahne aldı.

Maçlar sonunda şampiyon FC Wolves oldu.

Golazo Cup final maçında FC Wolves, Likapa FC'yi 6-3 mağlup etti ve şampiyon oldu. Yeni Nesil Futbol Şampiyonası Golazo Cup Türkiye'de FC Wolves ile Likapa FC zafer için kozlarını paylaştı. Rakibini 6-3 mağlup eden FC Wolves, üçüncüsü düzenlenen Golazo Cup'ta şampiyon oldu. Wolves adına galibiyeti getiren golleri Memos Sözer, Cem Keskin, Fernandao (2) ve Fatih Gönen (2) kaydetti. Likapa'nın üç golü ise Adis Jahovic (2) ve Adem Çalık'tan geldi.

Golazo’nun formatı nasıl?

Golazo Cup'ta dörder takımın yer aldığı iki grupta toplam 8 takım mücadele ediyor. Her takım grup aşamasında üçer maç oynuyor. Grubunu ilk iki sırada bitiren takımlar yarı finale yükseliyor. Yarı finalin kazananları finalde şampiyonluk için sahaya çıkıyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
