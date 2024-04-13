Gökhan Türkmen'in Soyadının Hikayesindeki Bilinmeyen 'Atatürk' Detayı
Gökhan Türkmen'in Soyadının Hikayesindeki Bilinmeyen 'Atatürk' Detayı
Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, soyadının nereden geldiğini anlattı. Dedesinin ve Atatürk'ün yakın olduklarını belirten Türkmen, soyadlarının hikayesindeki Atatürk detayından ilk kez bahsetti.
Kaynak: Snob Magazin
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Aşk, Sen İstanbulSun, Çatı Katı gibi şarkılarla akıllarımıza kazınan bir isim: Gökhan Türkmen.
Yeni şarkılarıyla sesini duyurmaya devam eden Gökhan Türkmen, konserlerine de tam gaz devam ediyor.
Uzun sakallarıyla özdeşleşen Gökhan Türkmen, öncelikle ojeli pozlarıyla bir tartışmayı alevlendirmiş...
Ardından da sakallarına veda ederek tarzını tamamen değiştirmişti.
Snob Magazin'in haberine göre, Gökhan Türkmen'in soyadı bizzat Atatürk tarafından ailesine verilmiş.
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