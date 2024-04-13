Gökhan Türkmen'in Soyadının Hikayesindeki Bilinmeyen 'Atatürk' Detayı

Atatürk ve Türkmen ailesinin yakınlığı ise, Gökhan Türkmen'in dedesi Veysel Türkmen'den geliyor. Gökhan Türkmen, soyadının hikayesini şu şekilde anlatıyor;

'Sevgili dedem Atatürk'ün gezi yatının kaptanıydı o dönemler. Soyadı kanunu çıktığı zaman Atatürk, Veysel dedimi çok sevdiği için soyadını kendisi koymak istiyor. Ve Türkmen soyadı hayatımıza giriyor.'