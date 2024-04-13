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Gökhan Türkmen'in Soyadının Hikayesindeki Bilinmeyen 'Atatürk' Detayı

Gökhan Türkmen'in Soyadının Hikayesindeki Bilinmeyen 'Atatürk' Detayı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.04.2024 - 13:55

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, soyadının nereden geldiğini anlattı. Dedesinin ve Atatürk'ün yakın olduklarını belirten Türkmen, soyadlarının hikayesindeki Atatürk detayından ilk kez bahsetti. 

Kaynak: Snob Magazin

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Aşk, Sen İstanbulSun, Çatı Katı gibi şarkılarla akıllarımıza kazınan bir isim: Gökhan Türkmen.

Aşk, Sen İstanbulSun, Çatı Katı gibi şarkılarla akıllarımıza kazınan bir isim: Gökhan Türkmen.

Yeni çıkardığı şarkılarla müzik sektörüne bomba gibi bir giriş yapan Gökhan Türkmen, yıllardır dilimizde. Ne magazin dünyasından ne müzik sektöründen eksik olmuyor.

Yeni şarkılarıyla sesini duyurmaya devam eden Gökhan Türkmen, konserlerine de tam gaz devam ediyor.

Yeni şarkılarıyla sesini duyurmaya devam eden Gökhan Türkmen, konserlerine de tam gaz devam ediyor.

Sosyal medyada yakından takip edilen isim, özellikle de tarz değişikliğiyle sık sık gündeme geliyor.

Uzun sakallarıyla özdeşleşen Gökhan Türkmen, öncelikle ojeli pozlarıyla bir tartışmayı alevlendirmiş...

Uzun sakallarıyla özdeşleşen Gökhan Türkmen, öncelikle ojeli pozlarıyla bir tartışmayı alevlendirmiş...

Ardından da sakallarına veda ederek tarzını tamamen değiştirmişti.

Ardından da sakallarına veda ederek tarzını tamamen değiştirmişti.

Gökhan Türkmen, bu kez soyadıyla ilgili bir detayla magazin gündemine geldi. Türkmen soyadının nereden geldiğini, daha doğrusu kimin verdiğini anlattı.

Snob Magazin'in haberine göre, Gökhan Türkmen'in soyadı bizzat Atatürk tarafından ailesine verilmiş.

Snob Magazin'in haberine göre, Gökhan Türkmen'in soyadı bizzat Atatürk tarafından ailesine verilmiş.

Atatürk ve Türkmen ailesinin yakınlığı ise, Gökhan Türkmen'in dedesi Veysel Türkmen'den geliyor. Gökhan Türkmen, soyadının hikayesini şu şekilde anlatıyor;

'Sevgili dedem Atatürk'ün gezi yatının kaptanıydı o dönemler. Soyadı kanunu çıktığı zaman Atatürk, Veysel dedimi çok sevdiği için soyadını kendisi koymak istiyor. Ve Türkmen soyadı hayatımıza giriyor.'

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