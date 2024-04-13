Ünlü Oyuncu Ferhat Yılmaz Hırsızı Yakaladı: “Yakışıyor mu Sana Paşam?”

Canlandırdığı “Rambo Berk” karakteri ile bilinen oyuncu Ferhat Yılmaz, İstanbul Şişli’de araba hırsızı bir kişiyi etkisi hale getirerek polise teslim etti. Oyuncu Yılmaz, hırsıza “Yakışıyor mu sana paşam” diyerek tepki gösterdi.