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Gökçe Bahadır Kimdir? Kulüp Dizisinin Matilda'sı Gökçe Bahadır Kaç Yaşında? Evli mi?

Gökçe Bahadır Kimdir? Kulüp Dizisinin Matilda'sı Gökçe Bahadır Kaç Yaşında? Evli mi?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.04.2025 - 00:20

Türk televizyonunun en başarılı ve beğenilen oyuncularından biri olan Gökçe Bahadır, 'Yaprak Dökümü'ndeki Leyla karakteriyle büyük çıkış yapmış ve ardından birçok projede yeteneğini kanıtlamış isimlerden.Son dönemde ise “Kulüp” dizisindeki Matilda rolüyle dikkatleri üzerine çekerken, geçtiğimiz yıl “Ömer” dizisinde de Gamze karakterine hayat verdi. 

Hem ekranın hem de sahnelerin parlayan yıldızı olan Bahadır, profesyonel yaşamındaki başarılarının yanı sıra özel hayatı ve cesur açıklamalarıyla da sıkça gündeme geliyor. Peki Gökçe Bahadır kimdir? Gökçe Bahadır kaç yaşında ve nereli? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik...

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Gökçe Bahadır Kimdir?

Gökçe Bahadır Kimdir?

Gökçe Bahadır, Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen oyuncularından biridir. “Yaprak Dökümü” dizisindeki Leyla karakteriyle geniş kitlelere adını duyuran Bahadır, etkileyici oyunculuğu ve doğal güzelliğiyle ekranların vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

Gökçe Bahadır Kaç Yaşında?

Gökçe Bahadır Kaç Yaşında?

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 doğumludur. 2025 itibarıyla 43 yaşındadır.

Gökçe Bahadır Nereli?

Gökçe Bahadır Nereli?

İstanbul doğumlu olan Gökçe Bahadır, aslen İstanbulludur.

Gökçe Bahadır Kariyer Başlangıcı

Gökçe Bahadır Kariyer Başlangıcı

Bahadır, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra ilk olarak radyo programcılığı ve sunuculuk yapmıştır. Televizyon kariyerine “Tatlı Hayat” ve “Hayat Bilgisi” gibi dizilerde küçük rollerle başladı. Ancak asıl çıkışını 2006 yılında yayınlanan “Yaprak Dökümü” ile yaptı.

Gökçe Bahadır Özel Hayatı

Gökçe Bahadır Özel Hayatı

Gökçe Bahadır’ın özel hayatı, zaman zaman magazin gündeminin odağında yer aldı. 2011 yılında Ali Sunal ile evlenip kısa bir süre sonra 2012’de boşanan Bahadır, bir dönem Yunan DJ Yiannis Magkos ile ilişki yaşadı. 2022 yılında ise müzisyen Emir Ersoy ile Alaçatı’da sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin ilişkisi, Sezen Aksu şarkılarından oluşan bir albüm çalışmasında tanışmalarıyla başladı. Son dönemde hamilelik iddiaları gündeme gelse de, bu konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı. Bahadır, sahne performanslarıyla da dikkat çekerken, evliliğiyle ilgili “Ortak bir hayatı aşkla oluşturmak çok kıymetli” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

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Gökçe Bahadır Öne Çıkan Açıklamalar

Gökçe Bahadır Öne Çıkan Açıklamalar

'Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor. O zaman, aynı şekilde güçlü erkekler de lazım. Kadınlar güçlenirken erkekler de oldukları yerde saymamalı. Onların da kendilerini yetiştirmeleri, eğitmeleri lazım.'

'İnsanın kendi başına mutlu olabilmesi, bu mutluluğun bir işe, ilişkiye ya da herhangi bir şeye bağlı olmaması çok önemli.' ​

'Kadın hâlâ hak ettiği konumda değil. Ekonomik özgürlüğünü kazanamamış, kendi kararlarını veremeyen ya da şiddet gören kadınların olması çok üzücü.'

'Kalbimi kıran, bana iyilik yapan herkese teşekkür ederim. Beni bugünkü ben yaptıkları için ve tabii ki kendime de teşekkür ederim, hiç vazgeçmediğim için.'

Gökçe Bahadır Yer Aldığı Diziler

Gökçe Bahadır Yer Aldığı Diziler

Televizyon Dizileri

  • 2000 – Evdeki Yabancı

  • 2001 – Tatlı Hayat – Fulden

  • 2002 – Beşik Kertmesi

  • 2003 – Mühürlü Güller – Okşan

  • 2003–2005 – Hayat Bilgisi – Törpü Yeliz

  • 2005 – Yine de Aşığım – Aslı

  • 2006–2010 – Yaprak Dökümü – Leyla Tekin

  • 2011 – Sensiz Olmaz – Begüm

  • 2011 – 5'er Beşer – Azize

  • 2012–2013 – Kayıp Şehir – Aysel

  • 2013–2015 – Aramızda Kalsın – Yadigâr Yıldız

  • 2015–2016 – Hatırla Gönül – Gönül Çelik

  • 2017 – Adı Efsane – Bahar Öğretmen

  • 2017–2018 – Ufak Tefek Cinayetler – Oya Toksöz

  • 2020 – Menajerimi Ara – Kendisi

  • 2021 – O Ses Türkiye Yılbaşı Özel – Konuk

  • 2021–2022 – Evlilik Hakkında Her Şey – Azra Cevher

  • 2023–2024 – Ömer – Gamze Sağlam

İnternet Dizileri

  • 2021–2023 – Kulüp – Matilda Aseo

  • Yakında – Geleceğe Mektuplar – Zuhal

Gökçe Bahadır Yer Aldığı Filmler

Gökçe Bahadır Yer Aldığı Filmler

  • 2004 – Yol Palas Cinayeti

  • 2009 – Alvin ve Sincaplar 2 – Brittany

  • 2009 – Hırçın Kız Kadife – Kadife

  • 2011 – Dedemin İnsanları – Nurdan

  • 2012 – Çember

  • 2015 – Bana Masal Anlatma – Neriman

  • 2016 – Aşk Uykusu – Yonca

  • 2022 – Kendi Yolumda – Zeynep

Gökçe Bahadır Güncel Projeleri

Gökçe Bahadır Güncel Projeleri

Star TV’nin çok konuşulan dizisi “Ömer'de Gamze karakteriyle izleyici karşısına çıkan Bahadır, büyük beğeni toplamıştı. Bir diğer popüler projesi ise Netflix’te yayınlanan “Kulüp” olmuştu, Matilda Aseo karakterine hayat veren ismin 2025’te ise “Geleceğe Mektuplar” adlı dijital projeyle karşımıza çıkacak ve burada sosyal medya fenomeni bir kadını canlandırması bekleniyor.

Gökçe Bahadır Ödülleri ve Adaylıkları

Gökçe Bahadır Ödülleri ve Adaylıkları

2012

  • Bilkent Üniversitesi – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Dedemin İnsanları) – Kazandı

  • 17. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Adaylık

  • 44. SİYAD Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı – Adaylık

  • Siyaset Dergisi Ödülleri – Yılın TV Kadın Oyuncusu (Kayıp Şehir) – Adaylık

2013

  • Antalya Televizyon Ödülleri – Dram Dizisi En İyi Kadın Oyuncu – Adaylık

  • 2. Kristal Fare Ödülleri – En İyi Kadın Dizi Oyuncusu – Adaylık

  • magazinci.com İnternet Medyası En İyiler – Kazandı

  • Elle Style Awards Türkiye – Elle Style Kadın Oyuncu (Aramızda Kalsın) – Adaylık

  • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi – En İyi Kadın Oyuncu – Kazandı

2014

  • Siyaset Dergisi Ödülleri – Yılın TV Kadın Oyuncusu – Adaylık

  • Ayaklı Gazete Ödülleri – En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu – Kazandı

  • Kristal Fare Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu – Adaylık

2015

  • 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri – Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu (Kurusıkı) – Adaylık

2018

2023

  • 49. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (Kulüp) – Adaylık

  • 49. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Dizi Çifti (Fırat Tanış ile) – Adaylık

  • 49. Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Dizi Çifti (Selahattin Paşalı ile – Ömer) – Adaylık

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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