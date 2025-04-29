Gökçe Bahadır Kimdir? Kulüp Dizisinin Matilda'sı Gökçe Bahadır Kaç Yaşında? Evli mi?

'Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor. O zaman, aynı şekilde güçlü erkekler de lazım. Kadınlar güçlenirken erkekler de oldukları yerde saymamalı. Onların da kendilerini yetiştirmeleri, eğitmeleri lazım.'

'İnsanın kendi başına mutlu olabilmesi, bu mutluluğun bir işe, ilişkiye ya da herhangi bir şeye bağlı olmaması çok önemli.' ​

'Kadın hâlâ hak ettiği konumda değil. Ekonomik özgürlüğünü kazanamamış, kendi kararlarını veremeyen ya da şiddet gören kadınların olması çok üzücü.'

'Kalbimi kıran, bana iyilik yapan herkese teşekkür ederim. Beni bugünkü ben yaptıkları için ve tabii ki kendime de teşekkür ederim, hiç vazgeçmediğim için.'