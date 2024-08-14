Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Gizli Aşığının Seni Düşünerek Tekrar Tekrar Dinlediği Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Gizli Aşığının Seni Düşünerek Tekrar Tekrar Dinlediği Şarkıyı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 22:55

Şimdi, gizli aşkının sana adadığı, dinlerken hep seni düşündüğü o şarkıyı keşfetmeye hazır mısın?

Hazırsan, hemen başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Önce senden başlayalım! Gerçek aşkın varlığına inanıyor musun?

2. Birinin senden hoşlandığını nasıl anlarsın?

3. Sen ne kadar flörtöz birisin peki?

4. Senin burcunu öğrenelim!

5. Birini seçmen gerekse hangisini seçerdin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Sence bir ilişkinin olmazsa olmazı nedir?

7. Diyelim ki, onun senden çok hoşlandığını anladın. İlk kime söylersin?

8. Son olarak, ne kadar romantik birisin? Puanla!

Pinhâni - Ne Güzel Güldün

Sezen Aksu - Aşktan Ne Haber (Official Audio)

Duman - Elleri Ellerime

Gülay - Cesaretin Var mı Aşka

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın