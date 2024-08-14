Gizli Aşığının Seni Düşünerek Tekrar Tekrar Dinlediği Şarkıyı Söylüyoruz!
Gizli Aşığının Seni Düşünerek Tekrar Tekrar Dinlediği Şarkıyı Söylüyoruz!
Şimdi, gizli aşkının sana adadığı, dinlerken hep seni düşündüğü o şarkıyı keşfetmeye hazır mısın?
Hazırsan, hemen başlayalım!
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1. Önce senden başlayalım! Gerçek aşkın varlığına inanıyor musun?
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2. Birinin senden hoşlandığını nasıl anlarsın?
3. Sen ne kadar flörtöz birisin peki?
4. Senin burcunu öğrenelim!
5. Birini seçmen gerekse hangisini seçerdin?
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