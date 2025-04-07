Giresun Doğal Adımlar Anaokulu: Giresun’da Özel Okullar ve Giresun'da Kreşler Arasında Fark Yaratıyor
Giresun Doğal Adımlar Anaokulu: Giresun’da Özel Okullar ve Giresun'da Kreşler Arasında Fark Yaratıyor
Kaynak: https://www.instagram.com/naturelbiokul/
Giresun Merkez Erikliman mahallesinde açıldığı ilk günden bu yana adından sık sık söz ettiren Giresun Doğal Adımlar Anaokulu (Naturel Anaokulu) daha ilk yılından Giresun’un en doğal, en farklı ve ‘eğlenceli’ okulu unvanını eline geçirmeyi başardı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel bir anaokulu olan Doğal Adımlar Anaokulu, fark yaratan eğitim modeli, şekersiz mutfağı ve uzman psikolog eşliğinde uyguladığı bireysel gelişim takibi ve bireysel oryantasyon süreci ile Giresun'da fark yaratmaya devam ediyor.
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Giresun’da özel okullar arasında fark yaratan eğitim modeli ile Giresun Doğal Adımlar Anaokulu ön plana çıkıyor.
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Giresun Doğal Adımlar anaokulu kayıt yenilemede de ilk yılından rekor kırmayı başardı.
Şekersiz mutfak, bireysel oryantasyon ve uzman psikolog eşliğinde fark yaratan eğitim modeli ile Doğal Adımlar Anaokulu Giresun’da özel okullar arasında en çok tercih edilen anaokulu oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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