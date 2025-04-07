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Giresun Doğal Adımlar Anaokulu: Giresun’da Özel Okullar ve Giresun'da Kreşler Arasında Fark Yaratıyor

Giresun Doğal Adımlar Anaokulu: Giresun’da Özel Okullar ve Giresun'da Kreşler Arasında Fark Yaratıyor

Giresun Kreş
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.04.2025 - 18:52

Giresun Merkez Erikliman mahallesinde açıldığı ilk günden bu yana adından sık sık söz ettiren Giresun Doğal Adımlar Anaokulu (Naturel Anaokulu) daha ilk yılından Giresun’un en doğal, en farklı ve ‘eğlenceli’ okulu unvanını eline geçirmeyi başardı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel bir anaokulu olan Doğal Adımlar Anaokulu, fark yaratan eğitim modeli, şekersiz mutfağı ve uzman psikolog eşliğinde uyguladığı bireysel gelişim takibi ve bireysel oryantasyon süreci ile Giresun'da fark yaratmaya devam ediyor. 

TÜM DETAYLAR BURADA 👇

Kaynak: https://www.instagram.com/naturelbiokul/
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Giresun’da özel okullar arasında fark yaratan eğitim modeli ile Giresun Doğal Adımlar Anaokulu ön plana çıkıyor.

Giresun’da özel okullar arasında fark yaratan eğitim modeli ile Giresun Doğal Adımlar Anaokulu ön plana çıkıyor.

Giresun’un en çok tercih edilen anaokulu unvanını kısa sürede eline geçiren Doğal Adımlar Anaokulu, yabancı dile, dramaya, müziğe, sanata, spora, şekersiz beslenmeye ve en önemlisi çocukların mutluluğuna verdiği önemi ile Giresun’da anaokulu kavramının kökünden değiştirmeyi başardı.

Artık Giresun’da anaokulu denince akla ilk gelen okul olmayı başaran Özel Giresun Doğal Adımlar Anaokulu Giresun’da fark yaratan okul öncesi felsefesiyle eğitime tam gaz devam ediyor…

Giresun Doğal Adımlar anaokulu kayıt yenilemede de ilk yılından rekor kırmayı başardı.

Giresun Doğal Adımlar anaokulu kayıt yenilemede de ilk yılından rekor kırmayı başardı.

Giresun’da doğa ve sanat temelli eğitim anlayışı, şekersiz mutfağı ve ‘her şey çocukların mutluluğu için’ mottosuyla Eylül 2024’de eğitime başlayan Doğal Adımlar Anaokulu daha ilk yılından bir rekora imza attı. 

Kayıt yenileme de yüzde 92’lik bir başarı yüzdesi yakalayan Doğal Adımlar Anaokulu ilk yılından büyük bir başarıya imza attı.

Şekersiz mutfak, bireysel oryantasyon ve uzman psikolog eşliğinde fark yaratan eğitim modeli ile Doğal Adımlar Anaokulu Giresun’da özel okullar arasında en çok tercih edilen anaokulu oldu.

Şekersiz mutfak, bireysel oryantasyon ve uzman psikolog eşliğinde fark yaratan eğitim modeli ile Doğal Adımlar Anaokulu Giresun’da özel okullar arasında en çok tercih edilen anaokulu oldu.

Bireysel Oryantasyon: ‘Her çocuğun okula uyumu farklıdır’ mottosu ile anaokulundaki oryantasyona 19 Ağustos’ta ‘bireysel’ olarak başlayan Doğal Adımlar Anaokulu, ‘okul açıldığında bir anda kalabalığın içinde olmasınlar’ diyerek çocukların oryantasyonlarını önce bireysel sonra da küçük gruplarla planlayarak çocukların okula uyum sürecini en hızlı şekilde tamamlayan anaokulu oldu.

Deneyimli kadro: Giresun Doğal Adımlar Anaokulu, 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş sınıfları, deneyimli okul öncesi öğretmen kadrosu, yardımcı öğretmenleri, okul psikoloğu ve eğitim danışmanı ile Giresun’da seçkin bir okul haline geldi.

Uzman psikolog eşliğinde gelişim takibi: Okulda tam zamanlı olarak bulunan uzman çocuk ergen psikoloğu ile çocuklarım tüm gelişim süreçleri takip edilir, veliler ile düzenli bireysel görüşmeler yapılarak her türlü geri bildirim yapılır. Çocuklar için gelişimsel bir test yapılması gerektiğinde okul içerisinde veli kontrolünde yapılır.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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