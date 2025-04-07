Giresun Doğal Adımlar Anaokulu: Giresun’da Özel Okullar ve Giresun'da Kreşler Arasında Fark Yaratıyor

Bireysel Oryantasyon: ‘Her çocuğun okula uyumu farklıdır’ mottosu ile anaokulundaki oryantasyona 19 Ağustos’ta ‘bireysel’ olarak başlayan Doğal Adımlar Anaokulu, ‘okul açıldığında bir anda kalabalığın içinde olmasınlar’ diyerek çocukların oryantasyonlarını önce bireysel sonra da küçük gruplarla planlayarak çocukların okula uyum sürecini en hızlı şekilde tamamlayan anaokulu oldu.

Deneyimli kadro: Giresun Doğal Adımlar Anaokulu, 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş sınıfları, deneyimli okul öncesi öğretmen kadrosu, yardımcı öğretmenleri, okul psikoloğu ve eğitim danışmanı ile Giresun’da seçkin bir okul haline geldi.

Uzman psikolog eşliğinde gelişim takibi: Okulda tam zamanlı olarak bulunan uzman çocuk ergen psikoloğu ile çocuklarım tüm gelişim süreçleri takip edilir, veliler ile düzenli bireysel görüşmeler yapılarak her türlü geri bildirim yapılır. Çocuklar için gelişimsel bir test yapılması gerektiğinde okul içerisinde veli kontrolünde yapılır.