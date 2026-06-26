2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Sabah saatlerine doğru iki grupta düğüm çözülüyor.

03.00'te Uguruay, İspanya ile karşı karşıya geliyor. Yeşil Bueun ise Suudi Arabistan'la oyanacak.

06.00'da başlayacak diğer grup maçlarında ise Mısır ve İran karşı karşıya geliyor. İkinci maç ise Yeni Zelanda ve Belçika arasında oynanacak.