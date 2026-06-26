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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2026 - 00:37
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27 Haziran günü turnuvada hangi yıldızlar sahne olacak. İran,İspanya, Uruguay, Belçika gibi önemli takımlar bugün sahne alıp üst tur için mücadele edecek.

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Kupada günün programı nasıl?

Kupada günün programı nasıl?

Sabah saatlerine doğru iki grupta düğüm çözülüyor. 

03.00'te Uguruay, İspanya ile karşı karşıya geliyor. Yeşil Bueun ise Suudi Arabistan'la oyanacak. 

06.00'da başlayacak diğer grup maçlarında ise Mısır ve İran karşı karşıya geliyor. İkinci maç ise Yeni Zelanda ve Belçika arasında oynanacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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