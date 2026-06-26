Montella'nın Taktikleri de Açıklamaları da Tepki Çekti: Yorumculardan Sert Yanıtlar Geldi
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Türkiye'nin sonuncu olarak kupadan elenmesi, üstüne Montella'nın açıklamaları sinirleri hayli gerdi. Montella'nın 'bin maçtan daha değerli zafer' diye tanımladığı formalite maçı için yorumcuların yanıtları da sert oldu.
Spor yorumcularının açıklamalarını sizin için derledik.
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"Kesinlikle değişmeli"
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Uğur Karakullukçu, Montella ve Hacıosmanoğlu'nun eski açıklamalarına gönderme yaptı:
Ersin Düzen de "bin maç" yorumuna sert çıktı:
Candaş Tolga Işık "kendinizi rezil ediyorsunuz" dedi:
"Eleştirilmek istemiyorsan tarlada çiçekle uğraş"
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Tümer Metin de Montella konusunda net konuşanlardandı:
En sert yorum Nihat Kahveci'den geldi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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