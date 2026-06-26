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Montella'nın Taktikleri de Açıklamaları da Tepki Çekti: Yorumculardan Sert Yanıtlar Geldi

etiket Montella'nın Taktikleri de Açıklamaları da Tepki Çekti: Yorumculardan Sert Yanıtlar Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.06.2026 - 21:04
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Türkiye'nin sonuncu olarak kupadan elenmesi, üstüne Montella'nın açıklamaları sinirleri hayli gerdi. Montella'nın 'bin maçtan daha değerli zafer' diye tanımladığı formalite maçı için yorumcuların yanıtları da sert oldu.

Spor yorumcularının açıklamalarını sizin için derledik.

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TUR
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"Kesinlikle değişmeli"

"Kesinlikle değişmeli"

Serdar Ali Çelikler, Montella'nın değişmesi gerektiğini düşünüyor: 

'İbrahim Hacıosmanoğlu bir rahatlamıştır. Montella bir rahatlamıştır.

Ben rahatlamamaları gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle Montella’nın değişmesi gerekiyor. Çok başarısız bir turnuva geçirdiğimizi unutmamamız gerekiyor.

Ununu elemiş eleğini asmış ABD’yi yenmenin bazı şeyleri kapatmaması gerektiğini düşünüyorum.'

Uğur Karakullukçu, Montella ve Hacıosmanoğlu'nun eski açıklamalarına gönderme yaptı:

Uğur Karakullukçu, Montella ve Hacıosmanoğlu'nun eski açıklamalarına gönderme yaptı:

“Ben karşılaşmayı hiç beğenmedim. Yaşadığımız büyük düşük beni şoke etti. Sadece, şut, %47 topla oynama ama nasıl olduysa 3 tane gol oldu, anlamadım. Bizim hocamız ve Federasyon başkanımız bize futbolun ne olduğunu öğrettiği için 30 taneden 30 tane şut atmak daha kıymetli, %76 topla oynamak daha kıymetli ama nasıl olduysa, Allah'ın hikmeti 3 tane attık bugün, sadece 9 şutla futbolun gerçeklerine uymayan mucizevi bir galibiyet. Gerçekten aklımızla alay edecek Montella ne diyecek merak ediyorum. Montella, prenslerini kenara çekince nasıl oldu görmüştür. Ozan’ı Orkun’u başta olmak üzere tebrik ederim.”

Ersin Düzen de "bin maç" yorumuna sert çıktı:

Ersin Düzen de "bin maç" yorumuna sert çıktı:

'Biz bugün olağanüstü bir zafere imza atmadık. Mükemmel bir futbol oynayıp, rakibi ezmedik. Bunun adını zafer olarak değerlendirmek başka, galibiyet olarak değerlendirmek başkadır.

Hakem top orta sahadayken maçı bitirebilirdi. Maç 2-2 bitse 1000 tane zafer ne olacaktı?'

Candaş Tolga Işık "kendinizi rezil ediyorsunuz" dedi:

Candaş Tolga Işık "kendinizi rezil ediyorsunuz" dedi:

“Tüm yapmanız gereken, Arda’nın ve Orkun’un maç sonunda yaptığı gibi samimi bir mahcubiyet ve onurlu bir öz eleştiriydi.

Bu şekilde açıklamalarla 80 milyon insanı salak yerine koymaya çalışarak sadece kendinizi rezil ediyorsunuz.”

"Eleştirilmek istemiyorsan tarlada çiçekle uğraş"

"Eleştirilmek istemiyorsan tarlada çiçekle uğraş"

Bülent Uygun da Montella ve oyunculardaki 'stres' açıklamalarına sert çıktı: Strese giren, eleştirilerden dem vuran arkadaşlara sesleniyorum. Montella eleştirilmeye çok mu karşı geldi? Tarlaya gidiyorsun, çiçek böcek ekiyorsun. Bakıyorsun keyfine. O tarzda takıl abi. Kimse size küfür, hakaret etmedi.

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Tümer Metin de Montella konusunda net konuşanlardandı:

Tümer Metin de Montella konusunda net konuşanlardandı:

'Montella'yı hemen görevden alırım. Sen Türklük dersi veriyorsun ama iyi bir İtalyan teknik adam olman için sana kontrat verildi. Galibiyet tabii ki önemli ama önce çuvaldızı kendine batıracaksın sonra destana gireceksin.'

En sert yorum Nihat Kahveci'den geldi:

En sert yorum Nihat Kahveci'den geldi:

'Bak! Son dakika golüyle 3-2 yendik, yarın yollarım. Ben bu kadar inat bir teknik direktör görmedim. Bu turnuvada bir şey oldu hocaya bu kadar değildi. Yarın yollarım, yarın yollarım!

Hak ediyor. Hala laf sokuyor. İstatistikler, istatistikler... Fatih Terim hoca bunu dedi, bunu dedi... Onu aradım bunu aramadım... Dünya Kupası'nı kazanırız, kazanmaya gidiyoruz... En karakterli jenerasyon... 62 şut attık... Kader kısmet, Allah nasip etmedi... Nedir bu kadar açıklama ya!

Sizin düşmanınız yok ya bu ülkede! Sabah 4'te 5'te 6'da kalkan insanlar vardı, meydanlara gitti. Bugün gidemediler, kimin yüzünden gidemediler! Yeter abi! Buradan girmesin bana. Yendiği maçtan sonra elini güçlü hissedip insanlara laf söylemesin.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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