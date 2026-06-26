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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 27 - 28 Haziran Ailenize Çok İyi Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 27 - 28 Haziran Ailenize Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.06.2026 - 23:37
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 27-28 Haziran'da hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

27 – 28 Haziran Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 27 Haziran saat 13.00 – Küçük Şeyler: Bir Sesin Peşinde – Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

  • 28 Haziran saat 13.00 / 15.00 – Sihirli Kütüphane – Halis Kurtça Kültür Merkezi

27 – 28 Haziran Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 27 Haziran saat 13.00 – Süper Patates ve Kaçak Bezelye-Zaman Yolculuğu – Imagineer Studio Kanyon

  • 28 Haziran saat 13.00 – Oyuncak Arkadaşlar – DasDas İstinyePark Açık Sahne

  • 28 Haziran saat 14.00 – Rapunzel Çocuk Oyunu – Trump Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

- Süpergirl

Konusu: Süper güçlere sahip olduğunu keşfeden küçük bir kızın, dünyayı kötülüklerden korumak için atıldığı renkli ve aksiyon dolu macerayı konu alıyor. Güçlü ve ilham verici bir kahramanlık öyküsü.

Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera

Yaş Grubu: 6+ Yaş ve Üzeri

- 7 Dogs

Konusu: Sokağın en tatlı 7 köpeğinin başından geçen inanılmaz komik ve duygusal olayları beyaz perdeye taşıyor. Yardımlaşma ve hayvan sevgisi üzerine sıcacık bir dostluk hikayesi.

Tür: Aile, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- Sihirli Hayvanlar Okulu

Konusu: Sıradan bir okula yeni başlayan bir çocuğun, okulun aslında sihirli hayvanlara ev sahipliği yaptığını öğrenmesiyle başlayan fantastik olayları anlatıyor. Tam da okullar kapanmışken izlenebilecek harika bir okul macerası!

Tür: Fantastik, Macera, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olan Çocuk Filmleri

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve sinema salonlarında minik izleyicilerle buluşmaya devam eden alternatifler ise şöyle:

- Oyuncak Hikayesi 5

Konusu: Efsanevi serinin bu yeni bölümünde Woody, Buzz ve arkadaşlarının yeni oyuncaklarla tanışıp yepyeni bir evde atıldıkları duygu yüklü serüven ekrana geliyor.

Tür: Animasyon, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- Külkedisi: Üç Dilek

Konusu: Klasik Külkedisi masalını çok daha büyülü ve eğlenceli bir yorumla beyaz perdeye taşıyor.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Yaş Grubu: Genel İzleyici

- Gizemli Ağaç

Konusu: Doğanın gizemlerini keşfe çıkan iki meraklı kardeşin sihirli bir ağaç sayesinde bambaşka bir boyuta geçiş yapmalarını konu alıyor.

Tür: Animasyon, Macera, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

27 – 28 Haziran Anadolu Yakası Konser ve Müzikalleri:

  • 27 Haziran saat 13.00 – Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 27 Haziran saat 15.00 – Şirinler Kayıp Reçete – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 27 Haziran saat 15.00 – Ağustos Böceği ile Karınca Müzikali – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

27 – 28 Haziran Avrupa Yakası Konser ve Müzikalleri:

  • 27 Haziran saat 13.00 – Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – Trump Sahne

  • 28 Haziran saat 14.00 / 15.30 – Kaptan Pengu – Mall of İstanbul MOİ Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

27 – 28 Haziran Etkinlik ve Yaşam Alanları:

  • 27 - 28 Haziran saat 10.00 – Günübirlik Havuz – Selimpaşa Premier Vista Hotel

  • 27 - 28 Haziran saat 09.00 – Hayvanat Bahçesi ve Serpme Kahvaltı – Park Of İstanbul

  • 27 - 28 Haziran saat 10.00 – Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi – Emaar Square Mall

  • 27 - 28 Haziran saat 10.00 – SkyView ve SkyWalk – Emaar Square Mall

  • 27 - 28 Haziran saat 10.00 – Eser Diamond Aquapark – Silivri Eser Diamond Hotel

  • 27 - 28 Haziran saat 14.00 / 16.00 – İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi – Eyüpsultan

27 – 28 Haziran İnteraktif Gösteriler:

  • 27 Haziran saat 14.00 / 16.00 / 18.00 – Huhu ile Bilim Şov – DasDas İstinyePark Tiyatro Salonu

  • 28 Haziran saat 15.00 – Sermet Erkin Çocuklar İçin İnteraktif İllüzyon Gösterisi – Hilltown Seyirlik Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

27 – 28 Haziran'da Avrupa Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

  • Renkli Balonun Macerası Yaratıcı Drama Atölyesi - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Çocukların hayal güçlerini canlandırmak ve drama ile kendilerini ifade etmelerini sağlamak için harika bir etkinlik. Rol yapma ve hikaye kurma becerilerini pekiştiriyorlar.

Yaş Grubu: 4–6 Yaş

Gün/Saat: 28 Haziran 2026 Pazar, saat 14.00

  • Çizgi Roman Atölyesi - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Karne alan çocukların yaz tatilinde kendi kahramanlarını kağıda dökecekleri yaratıcı bir deneyim. Hem anlatma hem de çizerek ifade etme becerilerini bir arada geliştiriyorlar.

Yaş Grubu: 7–11 Yaş

Gün/Saat: 28 Haziran 2026 Cumartesi, saat 15.00

  • Ebeveyn-Çocuk Ritim ve Dans Atölyesi - AKM Çocuk Sanat Merkezi: Daha küçük yaş gruplarının anne-babasıyla birlikte müziğin ritmine kapılacağı enerjik bir atölye. Beden koordinasyonu ve müzik kulağı gelişimi için birebir.

Yaş Grubu: 3–5 Yaş

Gün/Saat: 28 Haziran 2026 Pazar, saat 17.00

  • Sanat Atölyeleri - İstanbul Modern: Sanatın büyülü dünyasına adım atmak ve tatili sanatla karşılamak için harika bir fırsat. Modern sanatı çocukların anlayabileceği eğlenceli dilde sunan eşsiz bir deneyim.

Yaş Grubu: 4–10 Yaş

Gün/Saat: 27 - 28 Haziran 2026

22 – 28 Haziran'da Anadolu Yakası'nda Hangi Çocuk Atölyeleri Var?

  • HUPALUPA Karne Hediyesi Kilden Minik Dostlar Atölyesi - Metropol İstanbul: Çocuklar bütün bir yılın yorgunluğunu renkli kil hamurunu kullanarak sevimli hayvan figürleri tasarlayarak atıyor. Hayal güçlerini kullanarak kendi oyuncaklarını oluşturacakları oldukça eğlenceli bir aktivite.

  • HUPALUPA Kendi Dondurmanı Yap Atölyesi - Metropol İstanbul: Yaz tatilinin gelişini kutlamak için soğuk taşlar üzerinde meyveleri ezip kendi leziz rulo dondurmalarını hazırladıkları enfes bir atölye!

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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