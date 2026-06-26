Prens Replikleriyle Kupa Satan Satıcıya 1 Milyon TL'lik Dava Açtığı Söylenen Giray Altınok'tan Açıklama

'Dostlar telif haklarıyla alakalı süreçleri biz kişisel olarak takip etmiyoruz. Bunu takip eden avukatlar var. Dolayısıyla da her süreçten anında birebir haberdar olmuyoruz. Ayrıca yapım şirketleri ve kanalların da bu içeriklerle alakalı korunması gereken ayrı hakları var. Söylediğine göre hanımefendi daha evvel de bu konuda sıkıntı yaşamış zaten. Şimdi aldığım bilgiye göre de benim tarafımdan o meblağda kendisine açılmış bir dava da yok. Ancak hanımefendi üzülmesin lütfen. Sürecin bu noktalara gelmeyeceğinden emin olabilir. Sevgiler.'