Prens Replikleriyle Kupa Satan Satıcıya 1 Milyon TL'lik Dava Açtığı Söylenen Giray Altınok'tan Açıklama
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Giray Altınok ve Kerem Özdoğan tarafından kaleme alınan, başrolünde yine Giray Altınok’un yer aldığı Prens şu ana dek 3 sezon yayınlandı. 4. sezonu merakla ve heyecanla beklenen Prens, sosyal medyada dolaşan iddialar ve paylaşılan bir videonun ardından bambaşka bir şekilde gündem oldu. Bir satıcı, Prens replik ve görsellerini basıp satışını yaptığı kupaların ardından kendisine telif hakkı için dava açıldığını öne sürdü. Giray Altınok'un firmaya 1 milyon TL'lik dava açtığı iddia edildi. İddiaların ardından Giray Altınok'tan açıklama geldi.
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Yayınlandığı 3 sezonuyla komedi ihtiyacımızı sonuna kadar karşılayan Prens, 4. sezon öncesi bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
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Bir satıcı, Prens repliklerini bastırdığı kupalara telif atıldığını açıkladı.
Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından Giray Altınok bir açıklama yayınladı.
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