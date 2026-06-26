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Prens Replikleriyle Kupa Satan Satıcıya 1 Milyon TL'lik Dava Açtığı Söylenen Giray Altınok'tan Açıklama

Prens Replikleriyle Kupa Satan Satıcıya 1 Milyon TL'lik Dava Açtığı Söylenen Giray Altınok'tan Açıklama

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
26.06.2026 - 09:48
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Giray Altınok ve Kerem Özdoğan tarafından kaleme alınan, başrolünde yine Giray Altınok’un yer aldığı Prens şu ana dek 3 sezon yayınlandı. 4. sezonu merakla ve heyecanla beklenen Prens, sosyal medyada dolaşan iddialar ve paylaşılan bir videonun ardından bambaşka bir şekilde gündem oldu. Bir satıcı, Prens replik ve görsellerini basıp satışını yaptığı kupaların ardından kendisine telif hakkı için dava açıldığını öne sürdü. Giray Altınok'un firmaya 1 milyon TL'lik dava açtığı iddia edildi. İddiaların ardından Giray Altınok'tan açıklama geldi.

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Yayınlandığı 3 sezonuyla komedi ihtiyacımızı sonuna kadar karşılayan Prens, 4. sezon öncesi bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Yayınlandığı 3 sezonuyla komedi ihtiyacımızı sonuna kadar karşılayan Prens, 4. sezon öncesi bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Prens dizisine olan ilginin bambaşka bir seviyeye ulaşması ticari olarak yeni fırsatların doğmasına yol açtı. e-ticaret sitelerindeki bazı bağımsız satıcılar, Prens karakterinin görsellerini ve dizinin meşhur repliklerini kupa bardakların üzerine basarak ticari satışa sundular. Ancak bu durum, hukuki bir süreci beraberinde getirdi.

Bir satıcı, Prens repliklerini bastırdığı kupalara telif atıldığını açıkladı.

'Bana maddi manevi tazminat davası açmış, itibarını zedelediğim ve üzerinden para kazandığım için. Ben senin üzerinden ne kadar para kazanmış olabilirim? Ben kimim yani, hani... Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E yolunacak, kaz mı tavuk mu ne buldularsa yoluyorlar avukatlar da. Arabulucusuna ayrı, avukatına ayrı, kişiye de ayrı para vermem gerekiyor. Bu ayda... Hani, geçen ay zaten vermiştik. Ondan sonraki ay da ne yapacağız bilmiyorum yani.' 

Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından Giray Altınok bir açıklama yayınladı.

Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından Giray Altınok bir açıklama yayınladı.

'Dostlar telif haklarıyla alakalı süreçleri biz kişisel olarak takip etmiyoruz. Bunu takip eden avukatlar var. Dolayısıyla da her süreçten anında birebir haberdar olmuyoruz. Ayrıca yapım şirketleri ve kanalların da bu içeriklerle alakalı korunması gereken ayrı hakları var. Söylediğine göre hanımefendi daha evvel de bu konuda sıkıntı yaşamış zaten. Şimdi aldığım bilgiye göre de benim tarafımdan o meblağda kendisine açılmış bir dava da yok. Ancak hanımefendi üzülmesin lütfen. Sürecin bu noktalara gelmeyeceğinden emin olabilir. Sevgiler.'

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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