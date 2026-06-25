Sahra Işık’ın Eski Eşi İdris Aybirdi’den Seray Kaya İddialarına İlk Açıklama Geldi
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Sahra Işık’ın eski eşi İdris Aybirdi hakkında yaptığı açıklamalar magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Daha önce Kızılcık Şerbeti oyuncusu Seray Kaya ile ilgili ortaya atılan iddialar sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Günlerdir devam eden tartışmaların ardından bu kez İdris Aybirdi sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaşan Aybirdi, hakkındaki iddialara tek tek yanıt verdi. Açıklamasında hem boşanma sürecine hem de Seray Kaya ile ilgili ortaya atılan iddialara değindi.
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Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık ile İdris Aybirdi, 2019 yılında evlenmişti.
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İddiaların ardından gözler İdris Aybirdi’ye çevrildi.
İşte İdris Aybirdi’nin açıklaması 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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