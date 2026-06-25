Sahra Işık’ın Eski Eşi İdris Aybirdi’den Seray Kaya İddialarına İlk Açıklama Geldi

Günlerdir sessiz kalan Aybirdi, sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamayla ilk kez konuştu. Aybirdi, Seray Kaya ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Evlilikleri devam ederken adı geçen kişiyle iddia edildiği tarihlerde herhangi bir tanışıklık ya da ilişki yaşanmadığını ifade etti.

Paylaşımında boşanma sürecine de değinen Aybirdi, evliliklerinin karşılıklı saygı ve anlayış içinde sona erdiğini belirtti. Daha önce kamuoyuyla paylaşılan ortak boşanma açıklamasını hatırlatan Aybirdi, ortaya atılan iddiaların o süreçte yapılan açıklamalarla da çeliştiğini dile getirdi.

İdris Aybirdi, özel hayatına yönelik ortaya atılan iddiaların sona ermesini istediğini de sözlerine ekledi. Yaşanan sürecin sosyal medya üzerinden yürütülmesini doğru bulmadığını ifade eden Aybirdi, bazı konuların daha sağduyulu bir şekilde ele alınması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Bu süreçte herkesin daha dikkatli davranmasını rica etti.