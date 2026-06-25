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Sahra Işık’ın Eski Eşi İdris Aybirdi’den Seray Kaya İddialarına İlk Açıklama Geldi

Sahra Işık’ın Eski Eşi İdris Aybirdi’den Seray Kaya İddialarına İlk Açıklama Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
25.06.2026 - 23:16
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Sahra Işık’ın eski eşi İdris Aybirdi hakkında yaptığı açıklamalar magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Daha önce Kızılcık Şerbeti oyuncusu Seray Kaya ile ilgili ortaya atılan iddialar sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Günlerdir devam eden tartışmaların ardından bu kez İdris Aybirdi sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaşan Aybirdi, hakkındaki iddialara tek tek yanıt verdi. Açıklamasında hem boşanma sürecine hem de Seray Kaya ile ilgili ortaya atılan iddialara değindi.

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Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık ile İdris Aybirdi, 2019 yılında evlenmişti.

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık ile İdris Aybirdi, 2019 yılında evlenmişti.

Evlilikleri boyunca zaman zaman sorun yaşadıkları konuşulan çift, bir süre önce yollarını ayırdı. Boşanmanın ardından Sahra Işık’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar uzun süre konuşuldu. Işık, eski eşinin kendisini Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Seray Kaya ile aldattığını öne sürdü. Bu iddia kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Seray Kaya ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İddiaların ardından gözler İdris Aybirdi’ye çevrildi.

İddiaların ardından gözler İdris Aybirdi’ye çevrildi.

Günlerdir sessiz kalan Aybirdi, sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamayla ilk kez konuştu. Aybirdi, Seray Kaya ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Evlilikleri devam ederken adı geçen kişiyle iddia edildiği tarihlerde herhangi bir tanışıklık ya da ilişki yaşanmadığını ifade etti.

Paylaşımında boşanma sürecine de değinen Aybirdi, evliliklerinin karşılıklı saygı ve anlayış içinde sona erdiğini belirtti. Daha önce kamuoyuyla paylaşılan ortak boşanma açıklamasını hatırlatan Aybirdi, ortaya atılan iddiaların o süreçte yapılan açıklamalarla da çeliştiğini dile getirdi. 

İdris Aybirdi, özel hayatına yönelik ortaya atılan iddiaların sona ermesini istediğini de sözlerine ekledi. Yaşanan sürecin sosyal medya üzerinden yürütülmesini doğru bulmadığını ifade eden Aybirdi, bazı konuların daha sağduyulu bir şekilde ele alınması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Bu süreçte herkesin daha dikkatli davranmasını rica etti.

İşte İdris Aybirdi’nin açıklaması 👇

İşte İdris Aybirdi’nin açıklaması 👇

“KAMUOYUNA

Son günlerde hakkımda yapılan yorumlar ve ortaya atılan iddialar nedeniyle kısa bir açıklama yapma gereği duydum.

Öncelikle belirtmek isterim ki; karşı tarafla olan evliliğimiz, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde sona ermiştir. Nitekim boşanma sürecinin ardından kendisinin de kamuoyuyla paylaştığı “saygı ve sevgi çerçevesinde boşandık” açıklaması, bu durumun en açık göstergesidir. Evlilik birliğimiz süresince, sürece dahil edilmeye çalışılan kişi ile iddia edilen tarihlerde bir tanışmamız ya da birlikteliğimiz başlamamıştır. Gerçek dışı tarih ve yorumlarla farklı bir algı oluşturulmasını kabul etmiyor, özel hayatımıza ilişkin gerçekleşen durumlara üçüncü kişilerin haksız şekilde bu sürece dahil edilmesini doğru bulmuyorum. Beni tanıyan herkes bu konudaki duruşumu ve hassasiyetimi bilmektedir.

Bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettim. Bunun en önemli nedeni oğlumun bu süreçten mümkün olduğunca az etkilenmesini istemem. Bir baba olarak önceliğim her zaman onun huzuru ve mutluluğu olacaktır. Elbette oğlumla ilgili maddi ve manevi sorumluluklarımı yerine getiriyorum, getirmeye de devam edeceğim.

Özel hayatıma, aileme ve yakın çevreme yönelik asılsız iddiaların son bulmasını temenni ediyorum. Bazı meselelerin mahkeme salonlarında ya da sosyal medyada değil, daha sağduyulu bir zeminde ele alınması gerektiğine inanıyorum. Herkesten bu süreçte daha ölçülü ve hassas davranmasını rica ediyorum.

Saygılarımla,

İdris Aybirdi”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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