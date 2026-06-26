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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 27 - 28 Haziran Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 27 - 28 Haziran Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 00:49
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İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 27-28 Haziran'da hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Ajda Pekkan

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul

  • Konser Saati: 21:00

  • Açıklama: Türk pop müziğinin zamansız 'Süperstarı' Ajda Pekkan, geniş bir orkestra ve göz alıcı bir sahne şovu eşliğinde en sevilen klasiklerini seslendirecektir. Sanatçının yıllara meydan okuyan benzersiz enerjisi ve büyüleyici karizması, Harbiye Açık Hava sahnesini dolduran binlerce hayranına muazzam bir yaz gecesi yaşatacaktır.

Buray

  • Konser Yeri: Maximum Uniq Açıkhava, İstanbul

  • Konser Saati: 21:00

  • Açıklama: Akustik ve melodik pop müziğin sevilen ismi Buray, enerjik sahne performansı ve dillerden düşmeyen romantik şarkılarıyla Maximum Uniq Açıkhava'da sahne almaktadır. Sanatçı, doğayla iç içe bu açık hava sahnesinde en popüler hitlerini seslendirerek dinleyicilerine yaz esintisinde coşkulu bir akşam vadetmektedir.

Yaşar

  • Konser Yeri: JJ Arena Ataşehir, İstanbul

  • Konser Saati: 21:00

  • Açıklama: Akdeniz tınılarını Türk popuyla harmanlayan romantik şarkıların usta yorumcusu Yaşar, nostaljik bir müzikal yolculuk sunmak üzere JJ Arena'da sahneye çıkmaktadır. Sanatçının aşk kokan efsanevi şarkıları ve hareketli pop klasikleri, şık kulüp atmosferiyle birleşerek konuklara duygusal anlar yaşatacaktır.

Aşkın Nur Yengi

  • Konser Yeri: Jolly Joker Vadistanbul, İstanbul

  • Konser Saati: 21:00

  • Açıklama: Türkçe pop müziğin 90'lı yıllardan bu yana en güçlü kadın vokallerinden biri olan Aşkın Nur Yengi, Vadistanbul sahnesinde dinleyicileriyle buluşmaktadır. Sanatçı, dillerden düşmeyen duygusal aşk baladlarını ve hareketli pop şarkılarını kendine has kadife sesiyle yorumlayarak eşsiz bir nostalji şöleni sunacaktır.

Deha Bilimlier

  • Konser Yeri: Jolly Joker Atakent Tema, İstanbul

  • Konser Saati: 21:00

  • Açıklama: Canlı sahne performanslarının aranan isimlerinden Deha Bilimlier, Atakent Tema sahnesinde popüler Türkçe pop hitlerini kendine has enerjisiyle seslendirmektedir. Dinleyicilerle kurduğu samimi iletişimle tanınan sanatçı, gecenin ilerleyen saatlerine kadar temposu hiç düşmeyen eğlenceli bir program sunmayı vadetmektedir.

Mixtape 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Parti

  • Konser Yeri: Jolly Joker Kartal istMarina, İstanbul

  • Konser Saati: 21:00

  • Açıklama: Jolly Joker Kartal istMarina sahnesinde düzenlenecek bu özel parti, 90'lar ve 2000'lerin en sevilen Türkçe pop hitlerini tek bir gecede buluşturmaktadır. Dönemin unutulmaz dans şarkıları ve pop klasikleri eşliğinde katılımcılar, nostalji dolu anlar yaşayarak gecenin ritmini doyasıya hissedecektir.

Melis Fis

  • Konser Yeri: Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro, İstanbul

  • Konser Saati: 20:30

  • Açıklama: Dijital mecralarda yayınladığı şarkılarla milyonlarca dinlenmeye ulaşan yeni nesil popun üretken ismi Melis Fis, amfi tiyatro sahnesinde enerjisini sergileyecektir. Sanatçının modern dans-pop ritimleri ve tazeleyici sahne şovları, özellikle genç müzikseverler için yüksek tempolu bir açık hava konseri sunacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Blok3: La Catedral

  • Konser Yeri: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, İstanbul

  • Konser Saati: 21:00

  • Açıklama: Modern Türkçe rap sahnesinin zirvedeki isimlerinden BLOK3, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda 120 kişilik dev bir senfoni orkestrası eşliğinde tarihi bir şova imza atmaktadır. Sokak ritimlerinin görkemli klasik tınılarla harmanlandığı 'La Catedral' konsepti, çarpıcı görsel tasarımlarla stadyum konserleri tarihine geçecek bir gece vadetmektedir.

Lil Zey

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş, İstanbul

  • Konser Saati: 21:30

  • Açıklama: Türk trap ve hip-hop sahnesinin yenilikçi vokal teknikleriyle öne çıkan ismi Lil Zey, Beşiktaş sahnelerini sarsmaya hazırlanmaktadır. Sanatçı, karanlık tınıları ve özgün sahne karizmasıyla gece kulübü ortamında dinleyicilere yüksek enerjili ve ritmik bir sokak kültürü deneyimi yaşatacaktır.

Sansar Salvo

  • Konser Yeri: Hayal Kahvesi Aqua Florya, İstanbul

  • Konser Saati: 19:00

  • Açıklama: Türkçe rap müziğin en köklü ve saygın isimlerinden olan Sansar Salvo, sert lirikleri ve kendine has flow tarzıyla Florya kıyısında sahne alacaktır. Rap dünyasında derin izler bırakan kült parçalarını seslendirecek olan sanatçı, dinleyicilerine hip-hop kültürünün en ham ve samimi tınılarını hissettirecektir.

Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserleri Var?

Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserleri Var?

Şebnem Ferah

  • Konser Yeri: KüçükÇiftlik Park, İstanbul

  • Konser Saati: 18:30

  • Açıklama: Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokallerinden Şebnem Ferah, uzun süren sahne sessizliğini KüçükÇiftlik Park'ta bozarak hayranlarıyla hasret gidermektedir. Sanatçı, dillerden düşmeyen dramatik rock marşlarını ve kendine has güçlü vokal performansını görkemli bir sahne prodüksiyonu eşliğinde dinleyicilerine sunacaktır.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu ile Hayko Cepkin

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul

  • Konser Saati: 21:00

  • Açıklama: Bu görkemli ortaklıkta, 130 kişilik dev koro ve dans topluluğunun koral gücü, Hayko Cepkin'in ekstrem rock vokali ve teatral sahne tasarımıyla birleşmektedir. Harbiye Açık Hava sahnesinde gerçekleşecek bu dev şovda, Rus ve Türk halk ezgilerinin çok sesli koro düzenlemeleri eşsiz bir metal sound'u ile yorumlanacaktır.

Haluk Levent

  • Konser Yeri: Jolly Joker Kartal, İstanbul

  • Konser Saati: 21:00

  • Açıklama: Anadolu rock müziğinin öncü temsilcilerinden olan Haluk Levent, Kartal'da hayranlarına coşkulu ve samimi bir konser gecesi yaşatacaktır. Sanatçı, geçmişten bugüne dillerden düşmeyen kültleşmiş şarkılarını seslendirirken her zamanki gibi enerjik sahne diyaloğuyla dinleyicileriyle bütünleşecektir.

Incantation

  • Konser Yeri: The Wall Saloon & Performance, İstanbul

  • Konser Saati: 20:00

  • Açıklama: Amerika Birleşik Devletleri kökenli death metal efsanesi Incantation, yerli ekstrem metal sahnesinin de eşlik edeceği bu özel gecede İstanbul'u karanlık tınılarıyla sarsacaktır. Grup, türün en tavizsiz ve çiğ örneklerinden oluşan zengin repertuvarını sergileyerek dinleyicilerine yüksek tempolu ve unutulmaz bir metal şöleni sunacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

Ormanda Klasik & Akustik

  • Konser Yeri: Life Park, İstanbul

  • Konser Saati: 15:00

  • Açıklama: Bu benzersiz festival, Gülsin Onay ve Fahir Atakoğlu gibi klasik müziğin dev isimlerini doğanın kalbinde tek bir açık hava sahnesinde buluşturmaktadır. Gün ortasından gün batımına uzanan seçkin klasik ve akustik dinletiler, ormanın huzurlu ortamında dinleyicilere yüksek standartlarda bir çok sesli müzik şöleni sunmaktadır.

Candle Experience

  • Konser Yeri: Kırım Anglikan Kilisesi (Beyoğlu - Galata), İstanbul

  • Konser Saati: 19:30 (1. Seans) / 20:30 (2. Seans)

  • Açıklama: Beyoğlu'nun tarihi Gotik mimarili Kırım Kilisesi, yüzlerce mumun loş ve büyüleyici ışığında seçkin bir klasik müzik dinletisine ev sahipliği yapmaktadır. Kilisenin muazzam akustiğinde yankılanacak olan melodiler, tarihi İngiliz yapımı org tınılarıyla birleşerek dinleyicileri adeta bir zaman kapsülünde ağırlayacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Marsh - Soundscape Pre-Party

  • Konser Yeri: Life Park (Foreya - Forest Stage), İstanbul

  • Konser Saati: 20:00

  • Açıklama: Melodik house ve deep progressive sahnesinin dünyaca ünlü yıldız prodüktörlerinden Marsh, ormanın büyüleyici atmosferinde kabine geçmektedir. Sanatçının hipnotize edici set tınıları ve akıcı geçişleri, orman sahnesinin mistik doğasıyla bütünleşerek elektronik müzikseverlere eşsiz bir dans ritmi sunacaktır.

Sunset Picnic Disco

  • Konser Yeri: Küheylan Çiftliği Sarıyer, İstanbul

  • Konser Saati: 18:00

  • Açıklama: Doğayla bütünleşik eğlence konseptini yansıtan Sunset Picnic Disco, Sarıyer'in yeşil çiftlik ortamında gün batımı eşliğinde özel bir açık hava dans partisi sunmaktadır. Katılımcıların leziz gurme ikramlar eşliğinde dinleyebileceği dinamik elektronik setler ve disko ritimleri, yaz mevsiminin enerjisini açık havada taçlandıracaktır.

Trikk (b2b Kulüp Gecesi)

  • Konser Yeri: Klein Phönix, İstanbul

  • Konser Saati: 22:00

  • Açıklama: Berlin esintili techno ve house müziğin parlayan temsilcilerinden Trikk, Klein Phönix'in görkemli kabininde yerli elektronik sahnesinin seçkin DJ'leriyle buluşmaktadır. Sanatçının minimalist geçişleri ve güçlü bas hatları, kulübün gelişmiş ses ve ışık şovlarıyla birleşerek dans severlere yüksek tempolu bir gece yaşatacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Felekten Bir Gün

  • Konser Yeri: KüçükÇiftlik Park, İstanbul

  • Konser Saati: 15:00

  • Açıklama: Bu alternatif festival, popüler popun yıldızı Mert Demir'i, başarılı grup Sakiler'i ve elektronik nostalji setiyle Hey Douglas!'ı aynı sahnede ağırlamaktadır. Katılımcıları tüm dertlerini rafa kaldırmaya davet eden organizasyon, her yaştan müziksevere hitap eden eklektik ve son derece eğlenceli bir hafta sonu programı vadetmektedir.

Emre Aydın

  • Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy, İstanbul

  • Konser Saati: 21:30

  • Açıklama: Türk alternatif rock sahnesinin melankolik şarkılarıyla efsaneleşen ismi Emre Aydın, Dorock XL sahnesinde dinleyicileriyle bir araya gelmektedir. Sanatçının duygusal parçaları ve etkileyici sahne vokali, kulübün enerjik atmosferinde dinleyicilerin hep bir ağızdan eşlik edeceği samimi bir dinletiye dönüşecektir.

Pandami Music

  • Konser Yeri: Kadıköy Sahne, İstanbul

  • Konser Saati: 21:30

  • Açıklama: Popüler Türkçe ve yabancı şarkıları sıra dışı mash-up düzenlemeleriyle birleştirerek internette fenomen olan grup, Kadıköy sahnesini renklendirecektir. Grubun enerjik, mizahi ve interaktif sahne performansı, her yaştan dinleyiciye temposu düşmeyen son derece keyifli bir eğlence sunmayı vadetmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Fatih Erkoç

  • Konser Yeri: Swissôtel The Bosphorus (Chalet Garden), İstanbul

  • Konser Saati: 21:00

  • Açıklama: Türk caz ve pop müziğinin duayen ismi Fatih Erkoç, geniş caz repertuvarıyla dinleyicilere seçkin bir akustik dinleti sunmaktadır. Sanatçının kadife sesi ve usta enstrümantasyonu, Swissôtel'in doğayla iç içe ve şık bahçe atmosferinde konukları büyüleyici bir müzikal serüvene çıkaracaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri Var?

Türk Halk Müziği Topluluğu Konseri

  • Konser Yeri: İBB Cem Karaca Kültür Merkezi Bakırköy, İstanbul

  • Konser Saati: 20:00 - 22:00

  • Açıklama: Anadolu'nun bin yıllık müzikal mirasını ve kültürel hikâyelerini yaşatan topluluk, geleneksel halk ezgilerinin en seçkin örneklerini sunmaktadır. Cem Karaca Kültür Merkezi'nin samimi atmosferinde gerçekleşecek koro ve solo performanslar, dinleyicilere otantik ve dokunaklı bir türkü şöleni yaşatacaktır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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