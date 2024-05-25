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Gezegen Geçidi İçin Geri Sayım Başladı: Gökyüzünde Altı Gezegen Aynı Hizada Olacak

Gezegen Geçidi İçin Geri Sayım Başladı: Gökyüzünde Altı Gezegen Aynı Hizada Olacak

Mars
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.05.2024 - 11:30

Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs, 'gezegen geçidi' olarak bilinen bu hizalanma yaklaşık bir hafta boyunca her sabah görülebilecek.

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Birden fazla gezegenin aynı anda gökyüzünde görülmesi sık rastlanan bir olay olsa da, altı gezegenin aynı hizaya gelmesi nadir yaşanır.

Birden fazla gezegenin aynı anda gökyüzünde görülmesi sık rastlanan bir olay olsa da, altı gezegenin aynı hizaya gelmesi nadir yaşanır.

Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs, 3 ve 4 Haziran 2024 tarihlerinde gökyüzünde nadir görülen bir manzara oluşturmak üzere buluşacak.

Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs, 3 ve 4 Haziran 2024 tarihlerinde gökyüzünde nadir görülen bir manzara oluşturmak üzere buluşacak.

Gezegenler düz bir çizgi oluşturmasalar da, çarpıcı bir görsel şölen yaratacak kadar yakın olacaklar. Haziran ayının başında, gün doğumundan yaklaşık bir saat önce gerçekleşecek bu hizalanma çıplak gözle ve bir hafta boyunca her sabah görülebilecek.

Gezegenler düz bir çizgi oluşturmasalar da, çarpıcı bir görsel şölen yaratacak kadar yakın olacaklar. Haziran ayının başında, gün doğumundan yaklaşık bir saat önce gerçekleşecek bu hizalanma çıplak gözle ve bir hafta boyunca her sabah görülebilecek.

Merkür, Mars, Jüpiter ve Satürn'ü çıplak gözle izlemek mümkün olsa da Uranüs ve Neptün diğer gezegenlere göreçok daha sönük, net görülebilmesi için dürbün veya teleskop gerekebilir.

Merkür, Mars, Jüpiter ve Satürn'ü çıplak gözle izlemek mümkün olsa da Uranüs ve Neptün diğer gezegenlere göreçok daha sönük, net görülebilmesi için dürbün veya teleskop gerekebilir.

Önümüzdeki aylarda da benzer hizalanmalar yaşanacak. 28 Ağustos 2024 ve 18 Ocak 2025 tarihlerinde, şafak öncesi saatlerde büyük, altı gezegenli hizalanmalar gözlemlenebilecek. Ayrıca, 28 Şubat 2025 akşamı tam gezegen hizalanması gerçekleşecek ve diğer yedi gezegenin tamamı aynı anda gökyüzünde belirecek.

Önümüzdeki aylarda da benzer hizalanmalar yaşanacak. 28 Ağustos 2024 ve 18 Ocak 2025 tarihlerinde, şafak öncesi saatlerde büyük, altı gezegenli hizalanmalar gözlemlenebilecek. Ayrıca, 28 Şubat 2025 akşamı tam gezegen hizalanması gerçekleşecek ve diğer yedi gezegenin tamamı aynı anda gökyüzünde belirecek.
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Buluşma 3 Haziran'da dünyanın birçok yerinden görülebilecek. Gezegenlerin doğuş ve batış saatleri, bulundukları yerin konumuna bağlı olarak değişiklik gösterecek. Bu bilgileri elde etmek için çeşitli telefon uygulamalarından yararlanabilirsiniz.

Buluşma 3 Haziran'da dünyanın birçok yerinden görülebilecek. Gezegenlerin doğuş ve batış saatleri, bulundukları yerin konumuna bağlı olarak değişiklik gösterecek. Bu bilgileri elde etmek için çeşitli telefon uygulamalarından yararlanabilirsiniz.
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morbusmentis

Hakkını yiyorlar Kübra Köklü, iyi bi'şey paylaşmıyorsun diye. Al bu da kapak olsun insancıklara xd