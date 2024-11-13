Geri Dönüşüyle Mutluluğa Boğan CNBC-e ile Hayatımıza Girmiş Birbirinden Güzel 15 Yabancı Dizi
Geri Dönüşüyle Mutluluğa Boğan CNBC-e ile Hayatımıza Girmiş Birbirinden Güzel 15 Yabancı Dizi
CNBC-e seneler sonra Türkiye'deki yayın hayatına dönerek hepimizi mutlu etmişti. Sonuçta mazimiz derin, anımız çok... Bir zamanlar ilk yabancı dizilerimizi CNBC-e aracılığıyla izledik ve belki de yabancı dizilere olan hayranlığımız bu kanal aracılığıyla başladı. Şimdi çok uzak bir mazi gibi gelse de gözünüzde canlanınca mutlu hissettireceğinden eminiz. Bakalım hangi dizileri CNBC-e ile izlemeye başlamışız?
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1. Spartacus: Blood and Sand (IMDb: 8,5)
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2. The Big Bang Theory (IMDb: 8,2)
3. Breaking Bad (IMDb:9,5)
4. How I Met Your Mother (IMDb: 8,3)
5. Chuck (IMDb: 8,2)
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6. Southpark (IMDb: 8,7)
7. Dexter (IMDb: 8,7)
8. Doctor Who (IMDb: 8,6)
9. Gossip Girl (IMDb: 7,5)
10. Prison Break (IMDb: 8,3)
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11. Shameless (IMDb: 8,6)
12. The O.C (IMDb: 7,5)
13. 24 (IMDb: 8,4)
14. CSI: NY (IMDb: 7,0)
15. Desperate Housewives (IMDb: 7,6)
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