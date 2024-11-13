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Geri Dönüşüyle Mutluluğa Boğan CNBC-e ile Hayatımıza Girmiş Birbirinden Güzel 15 Yabancı Dizi

Geri Dönüşüyle Mutluluğa Boğan CNBC-e ile Hayatımıza Girmiş Birbirinden Güzel 15 Yabancı Dizi

yabancı diziler
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.11.2024 - 20:26

CNBC-e seneler sonra Türkiye'deki yayın hayatına dönerek hepimizi mutlu etmişti. Sonuçta mazimiz derin, anımız çok... Bir zamanlar ilk yabancı dizilerimizi CNBC-e aracılığıyla izledik ve belki de yabancı dizilere olan hayranlığımız bu kanal aracılığıyla başladı. Şimdi çok uzak bir mazi gibi gelse de gözünüzde canlanınca mutlu hissettireceğinden eminiz. Bakalım hangi dizileri CNBC-e ile izlemeye başlamışız?

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1. Spartacus: Blood and Sand (IMDb: 8,5)

1. Spartacus: Blood and Sand (IMDb: 8,5)

Romalılara karşı bir isyanda öncülük yapan Spartacus'ün hayatını anlatan dizide görsel şölene de doymuştuk.

2. The Big Bang Theory (IMDb: 8,2)

2. The Big Bang Theory (IMDb: 8,2)

Fazla zeki ama sosyal açıdan zayıf iki fizikçinin karşı komşuları aracılığıyla laboratuvar dışında hayata dair pek bir şey bilmediklerinin kanıtını izlerken kahkahaya boğuluyorduk.

3. Breaking Bad (IMDb:9,5)

3. Breaking Bad (IMDb:9,5)

Ölümcül bir hastalığa sahip olan bir kimya öğretmeninin eski bir öğrencisiyle birlikte hareket edişi, peki çoğumuzun hayatında unutulmaz sayılacak bir diziyi ortaya çıkarmıştı.

4. How I Met Your Mother (IMDb: 8,3)

4. How I Met Your Mother (IMDb: 8,3)

Gelmiş geçmiş en güzel hikayelerden biri olan bu beş arkadaşın yaşadıkları, aşkı buluşu ya da kaybedişleri hepimiz için unutulmaz bir hikayeye dönüşmüştü.

5. Chuck (IMDb: 8,2)

5. Chuck (IMDb: 8,2)

Bir bilgisayar dehasının kritik hükümet sırlarını beynine indirmesiyle ortalığın karıştığı hikaye ajanla birlikte keyifli bir hal almıştı.

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6. Southpark (IMDb: 8,7)

6. Southpark (IMDb: 8,7)

Küfürbaz dört öğrencinin Colorado'daki maceralarını konu alan bu eşsiz animasyon dizi hala her fırsatta izleniyor.

7. Dexter (IMDb: 8,7)

7. Dexter (IMDb: 8,7)

Gecelerini suç işleyerek, gündüzlerini ise suçları çözerek geçiren bir seri katilin hikayesini anlatan Dexter, gelmiş geçmiş en başarılı ve sevilen yapımlardan biri olarak görülüyor.

8. Doctor Who (IMDb: 8,6)

8. Doctor Who (IMDb: 8,6)

Doktor olarak bilinen bir uzaylının dünyadaki dostlarıyla maceraları anlatılıyordu.

9. Gossip Girl (IMDb: 7,5)

9. Gossip Girl (IMDb: 7,5)

Dedikodu kazanının kaynadığı ve hiçbir sırrın gizli kalmadığı bu dizi özellikle genç izleyiciler için ayrı bir yer taşıyordu.

10. Prison Break (IMDb: 8,3)

10. Prison Break (IMDb: 8,3)

Erkek kardeşinin haksız yere idam edileceği haberinin ardından muhteşem bir kaçış planıyla suç işleyerek aynı hapishaneye giren bir adamın unutulmaz hikayesini izlemiştik.

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11. Shameless (IMDb: 8,6)

11. Shameless (IMDb: 8,6)

Böyle bir aile nasıl olabilir diye düşünürken bir yandan da bağımlısı olduğumuz Shameless'ı unutmak mümkün değil!

12. The O.C (IMDb: 7,5)

12. The O.C (IMDb: 7,5)

Sorunlu bir gencin üst sınıf, zengin bir mahalledeki bir grup insanın hayatına dahil olmasıyla yaşananların anlatıldığı güzel bir dizi.

13. 24 (IMDb: 8,4)

13. 24 (IMDb: 8,4)

Bir suikastı durdurmak için gereken 24 saatlik süreyi izlediğimiz dizinin sürükleyiciliği unutulmazdı.

14. CSI: NY (IMDb: 7,0)

14. CSI: NY (IMDb: 7,0)

Adli tıpçılar ile polislerin gizemli ve alışılmadık ölümlerin altındaki gerçekleri ortaya çıkarma çabalarını konu alıyordu.

15. Desperate Housewives (IMDb: 7,6)

15. Desperate Housewives (IMDb: 7,6)

4 ev hanımının rutin ve sıkıcı görünen ama hiç de öyle olmayan hayatlarını izlediğimiz dizide bol kaosun ortasında kalmıştık.

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