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Komediyle Suçu Harmanlayan Netflix Dizisi 'Ölümcül Farkındalık' İzleyenlerin Favorisi Oldu

Komediyle Suçu Harmanlayan Netflix Dizisi 'Ölümcül Farkındalık' İzleyenlerin Favorisi Oldu

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
13.11.2024 - 16:20

Suç ve komediyi harmanlayan 'Ölümcül Farkındalık' dizisi Netflix'te gösterime girdi. Dizi yayınlandığı andan itibaren izleyenlerin favorisi oldu. Bir savunma avukatının mafya için katile dönüşmesini konu alan diziye sosyal medyadan pek çok yorum geldi. İzleyen herkes başkasına önerdi. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.

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Tom Schilling, Emily Cox ve Amer El-Erwadi'nin başrollerde oynadığı 'Ölümcül Farkındalık' dizisi Netflix'te gösterime girdiği andan itibaren çok izlenen yapımlar arasında yerini aldı.

Tom Schilling, Emily Cox ve Amer El-Erwadi'nin başrollerde oynadığı 'Ölümcül Farkındalık' dizisi Netflix'te gösterime girdiği andan itibaren çok izlenen yapımlar arasında yerini aldı.

8 bölümden oluşan suç ve komedi dizisi, bir avukatın iş ve yaşam arasındaki dengeyi yeniden sağlamak için bir farkındalık inzivasına çekilmesinden sonra mafya için bir katile dönüşmesini konu alıyor.

8 bölümden oluşan suç ve komedi dizisi, bir avukatın iş ve yaşam arasındaki dengeyi yeniden sağlamak için bir farkındalık inzivasına çekilmesinden sonra mafya için bir katile dönüşmesini konu alıyor.

Mafyanın beyni olan avukatın hikayesi izleyenler tarafından çok beğenildi. Pek çok kullanıcı 'Ölümcül Farkındalık' dizisi hakkında sosyal medyada yorumlarını peşi sıra paylaştı. Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.

Mafyanın beyni olan avukatın hikayesi izleyenler tarafından çok beğenildi. Pek çok kullanıcı 'Ölümcül Farkındalık' dizisi hakkında sosyal medyada yorumlarını peşi sıra paylaştı. Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.

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11. "Murder Mindfully'i izliyorum ve yalan söylemeyeceğim, farkındalık konusunda bazı iyi ipuçları içeriyor"

11. "Murder Mindfully'i izliyorum ve yalan söylemeyeceğim, farkındalık konusunda bazı iyi ipuçları içeriyor"
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