Komediyle Suçu Harmanlayan Netflix Dizisi 'Ölümcül Farkındalık' İzleyenlerin Favorisi Oldu

Suç ve komediyi harmanlayan 'Ölümcül Farkındalık' dizisi Netflix'te gösterime girdi. Dizi yayınlandığı andan itibaren izleyenlerin favorisi oldu. Bir savunma avukatının mafya için katile dönüşmesini konu alan diziye sosyal medyadan pek çok yorum geldi. İzleyen herkes başkasına önerdi. Gelin yorumlara hep birlikte bakalım.