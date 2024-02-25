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Gerçekleşme İhtimali Çok Düşük Olsa da Yaşadıklarına Yemin Ettikleri Olayları Paylaşan 15 Kişi

Gerçekleşme İhtimali Çok Düşük Olsa da Yaşadıklarına Yemin Ettikleri Olayları Paylaşan 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 15:01

Bazen insanların başına açıklaması çok zor ve gerçek olduğuna inanmakta zorlanabilecek olaylar gelebiliyor. Bugün insanların yaşadığı bu tip olayları inceliyoruz!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. ''Sıcak bir yaz gününde hindi kovalayan bir tilki gördüm.''

1. ''Sıcak bir yaz gününde hindi kovalayan bir tilki gördüm.''

''Aynı anda koşmaktan yoruldular ve dinlenmek için mola verdiler. Sonra kalktılar ve kovalamacaya bir dakika boyunca tekrar devam ettiler. Böyle bir olayın sadece çizgi filmlerde gerçekleşeceğini düşünürdüm.''

2. ''Evimizde aslan vardı. Hayır, bunu ben uyduruyor olamam çünkü onu büyük abim de gördü.''

2. ''Evimizde aslan vardı. Hayır, bunu ben uyduruyor olamam çünkü onu büyük abim de gördü.''

''Ne tesadüftür ki tam aynı zamanda yakınlardaki bir hayvanat bahçesinden aslan kaçmıştı. Kısa bir süre sonra ailem bahçemizde bir kediye ya da köpeğe ait olamayacak değişik ayak izleri buldular.''

3. ''Kamp alanında otururken bir kunduz arka ayakları üzerinde gölden çıktı.''

3. ''Kamp alanında otururken bir kunduz arka ayakları üzerinde gölden çıktı.''

4. ''Arabayla geçerken yolun kenarında bir ceset görmüştüm.''

4. ''Arabayla geçerken yolun kenarında bir ceset görmüştüm.''

''O zamanlar daha çocuktum. Bunu aileme söyledim ve böyle 'hastalıklı' bir hayal gücüne sahip olduğum için bana kızdılar.''

5. ''Çamaşır yıkıyordum ve çamaşır makinesinden kıyafetleri almak için kapısını açtım.''

5. ''Çamaşır yıkıyordum ve çamaşır makinesinden kıyafetleri almak için kapısını açtım.''

''Açtıktan sonra canlı bir çekirge uçtu ve göğsüme vurdu. Beni çok korkuttu çünkü çok beklenmedik bir şeydi. Bir şekilde oraya girmeyi başarmıştı. Üstelik hayatta kalmıştı.''

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6. ''Küçükken çok gerçekçi bir rüya görmüştüm.''

6. ''Küçükken çok gerçekçi bir rüya görmüştüm.''

''Rüyamda büyüdüm, evlendim, çocuğum oldu, kocamla beraber yaşlandık ve öldüm. Tüm bunlar son derece gerçekçiydi.  Ölmenin huzurunu hala hatırlıyorum ve kendi kendime yaşadığım bu  güzel hayat için çok mutlu ve şanslı olduğumu düşünüyorum.''

7. ''Nirvana, 1992'de Washington, Bellingham'daki korkunç bir spor salonunda konser verdi.''

7. ''Nirvana, 1992'de Washington, Bellingham'daki korkunç bir spor salonunda konser verdi.''

''Bundan son derece eminim ve kimse beni aksine ikna edemez.''

8. ''Bir evden maymun çıktı. Poposunu salladı ve sonra eve geri döndü.''

8. ''Bir evden maymun çıktı. Poposunu salladı ve sonra eve geri döndü.''

''Ama evin  kapıları kapalıydı ve kapıyı hiç açmadı. Bildiğin içinden geçti. Bunu benden bir yaş büyük kuzenim de görmüştü. Yıllar sonra hala bunu konuşuyoruz.''

9. ''Üniversite döneminde sık sık kampa giderdik.''

9. ''Üniversite döneminde sık sık kampa giderdik.''

''Arkadaşlarla toplanıp kampa gittiğimiz bir gün gökyüzünde yanıp sönen kocaman bir parıltı gördüm. Benim dışımda bir arkadaşım daha gördü ama diğerleri bize inanmadı.''

10. ''Yemin ederim bir adamın tepeden geriye doğru yürüdüğünü ve ortadan kaybolduğunu gördüm.''

10. ''Yemin ederim bir adamın tepeden geriye doğru yürüdüğünü ve ortadan kaybolduğunu gördüm.''

''Bir ağacın arkasında yürürken bir anda görüş alanımdan çıktı ve diğer taraftan çıkmadı.''

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11. ''Yüzsüz insanlar.''

11. ''Yüzsüz insanlar.''

''İlkinde anneanne ve dedemin garajının karşısındaki ışığın altında dikeliyordu. İkincisinde ise onların salonundaki koltukta yatıyordu. Onlara söylediğimde bana inanmadılar.''

12. ''Top şeklinde bir yıldırım gördüm!''

12. ''Top şeklinde bir yıldırım gördüm!''

''Ama bunu anlattığımda kimse bana inanmadı ve bir kanıtım yok.''

13. ''Tamamen beyaz bir gökkuşağı gördüm.''

13. ''Tamamen beyaz bir gökkuşağı gördüm.''

14. ''Bir keresinde sabah 3 civarında eve dönerken yolun kenarında yürüyen bir puma gördüm.''

14. ''Bir keresinde sabah 3 civarında eve dönerken yolun kenarında yürüyen bir puma gördüm.''

15. ''6 yaşındayken futbol şapkası takıp araba süren bir maymun gördüm.''

15. ''6 yaşındayken futbol şapkası takıp araba süren bir maymun gördüm.''

''O zamanlar küçüktüm ama bu ne gördüğüm gerçeğini değiştirmez.''

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