Gerçekleşme İhtimali Çok Düşük Olsa da Yaşadıklarına Yemin Ettikleri Olayları Paylaşan 15 Kişi
Gerçekleşme İhtimali Çok Düşük Olsa da Yaşadıklarına Yemin Ettikleri Olayları Paylaşan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazen insanların başına açıklaması çok zor ve gerçek olduğuna inanmakta zorlanabilecek olaylar gelebiliyor. Bugün insanların yaşadığı bu tip olayları inceliyoruz!
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1. ''Sıcak bir yaz gününde hindi kovalayan bir tilki gördüm.''
2. ''Evimizde aslan vardı. Hayır, bunu ben uyduruyor olamam çünkü onu büyük abim de gördü.''
3. ''Kamp alanında otururken bir kunduz arka ayakları üzerinde gölden çıktı.''
4. ''Arabayla geçerken yolun kenarında bir ceset görmüştüm.''
5. ''Çamaşır yıkıyordum ve çamaşır makinesinden kıyafetleri almak için kapısını açtım.''
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6. ''Küçükken çok gerçekçi bir rüya görmüştüm.''
7. ''Nirvana, 1992'de Washington, Bellingham'daki korkunç bir spor salonunda konser verdi.''
8. ''Bir evden maymun çıktı. Poposunu salladı ve sonra eve geri döndü.''
9. ''Üniversite döneminde sık sık kampa giderdik.''
10. ''Yemin ederim bir adamın tepeden geriye doğru yürüdüğünü ve ortadan kaybolduğunu gördüm.''
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11. ''Yüzsüz insanlar.''
12. ''Top şeklinde bir yıldırım gördüm!''
13. ''Tamamen beyaz bir gökkuşağı gördüm.''
14. ''Bir keresinde sabah 3 civarında eve dönerken yolun kenarında yürüyen bir puma gördüm.''
15. ''6 yaşındayken futbol şapkası takıp araba süren bir maymun gördüm.''
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