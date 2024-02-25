Gerçekleşme İhtimali Çok Düşük Olsa da Yaşadıklarına Yemin Ettikleri Olayları Paylaşan 15 Kişi

''Rüyamda büyüdüm, evlendim, çocuğum oldu, kocamla beraber yaşlandık ve öldüm. Tüm bunlar son derece gerçekçiydi. Ölmenin huzurunu hala hatırlıyorum ve kendi kendime yaşadığım bu güzel hayat için çok mutlu ve şanslı olduğumu düşünüyorum.''