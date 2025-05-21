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Gençlik Dizisinde Oynuyormuş Gibi Hissettirecek 12 Dinamik Şarkı

etiket Gençlik Dizisinde Oynuyormuş Gibi Hissettirecek 12 Dinamik Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 23:48

Bir şarkı çalar ve birden kendini bir gençlik dizisinin başrolünde hissedersin... Rüzgar saçlarını savurur, kamera yavaş çekimde döner ve fonda tam o şarkı çalmaktadır. İşte bu liste o anlar için! Seni lise koridorlarında, yaz akşamlarında ya da arkadaş grubunla maceraya atılmış gibi hissettirecek 12 dinamik şarkı bir arada. 

Hazırsan müzik başlasın, sahne senin! 👇🏻

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1. Bedük- Koyver Kendini

2. Mor ve Ötesi- Bir Derdim Var

3. Mor ve Ötesi

4. Bon Jovi - You Give Love A Bad Name

5. Umut Kaya- Mor Yazma

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6. Yüksek Sadakat- Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer

7. Duman - Hayatı Yaşa

8. Natalie Imbruglia - Torn

9. Pixies - Where Is My Mind

10. Franz Ferdinand - Take Me Out

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11. Athena - Kafama Göre

12. We are Young

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miray soysal
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