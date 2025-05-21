Gençlik Dizisinde Oynuyormuş Gibi Hissettirecek 12 Dinamik Şarkı
Bir şarkı çalar ve birden kendini bir gençlik dizisinin başrolünde hissedersin... Rüzgar saçlarını savurur, kamera yavaş çekimde döner ve fonda tam o şarkı çalmaktadır. İşte bu liste o anlar için! Seni lise koridorlarında, yaz akşamlarında ya da arkadaş grubunla maceraya atılmış gibi hissettirecek 12 dinamik şarkı bir arada.
Hazırsan müzik başlasın, sahne senin! 👇🏻
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1. Bedük- Koyver Kendini
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2. Mor ve Ötesi- Bir Derdim Var
3. Mor ve Ötesi
4. Bon Jovi - You Give Love A Bad Name
5. Umut Kaya- Mor Yazma
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6. Yüksek Sadakat- Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer
7. Duman - Hayatı Yaşa
8. Natalie Imbruglia - Torn
9. Pixies - Where Is My Mind
10. Franz Ferdinand - Take Me Out
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11. Athena - Kafama Göre
12. We are Young
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