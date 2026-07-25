Gençliğimizi Bıraktığımız O Efsane Rock Marşları
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Bazı şarkılar sadece müzik değildir; ilk aşkındır, lise son sınıftır, sabaha kadar süren o derin sohbetlerdir. Intro sesini duyduğumuz an tüylerimizi diken diken eden, bizi zaman makinesine bindirip o dertsiz ama bol isyankâr günlere götüren efsane rock marşlarını derledik. Mendilleri hazırlayın, eskilere gidiyoruz!
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1. Nirvana - Smells Like Teen Spirit
2. Şebnem Ferah - Sil Baştan
3. Metallica - Nothing Else Matters
4. Mor ve Ötesi - Cambaz
5. Linkin Park - In the End
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6. Duman - Bu Akşam
7. Evanescence - Bring Me To Life
8. Cem Karaca - Tamirci Çırağı
9. Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine
10. Pentagram - Bir
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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