Gençliğimizi Bıraktığımız O Efsane Rock Marşları

Slash'in o şapkasını ve dünyanın en ikonik gitar introsunu unutmak ne mümkün? Axl Rose'un o yılan gibi dans ettiği video klip hafızalarımıza kazındı bir kere.

Saçları uzatıp, dar kotlar giyip sokakta yürürken kulaklıktan bu şarkının çalması insana kendini dünyanın en havalı insanı gibi hissettirirdi. O dönem radyolarda her saat başı çalan bu şarkı, rock müziğin altın çağının en parlak sembollerinden biriydi.