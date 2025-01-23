Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Genç Motto Adlı Sayfa Yangın Günü Yaşanan İhmaller ve Sonrasında Olanlarla Duygularımıza Tercüman Oldu

Genç Motto Adlı Sayfa Yangın Günü Yaşanan İhmaller ve Sonrasında Olanlarla Duygularımıza Tercüman Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.01.2025 - 15:22

Geçtiğimiz günlerde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sebebiyle açıklanan veriler doğrultusunda 78 kişi hayatını kaybetti. 234 kişinin konakladığı otelin restoran bölümünde çıkan yangının kontrol altına alınamaması sebebiyle ülkece unutamayacaklarımıza ne yazık ki bir yenisi daha eklenmiş oldu. Genç Motto adlı içerik sayfası da konuya dair düşüncelerini paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birçok kayıp verdiğimiz felaket günde yaşananları ve ihmalleri bir bir dile getirmişlerdi.

Birçok kayıp verdiğimiz felaket günde yaşananları ve ihmalleri bir bir dile getirmişlerdi.

“Yetkililer birbirini suçluyor, alarmlar çalışmıyor, yangın merdivenleri zaten muallak. (…) Ya biz daha ne konuşuyoruz ki abi?” ve dahasına değinmişlerdi.

“Yetkililer birbirini suçluyor, alarmlar çalışmıyor, yangın merdivenleri zaten muallak. (…) Ya biz daha ne konuşuyoruz ki abi?” ve dahasına değinmişlerdi.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın