Genç Motto Adlı Sayfa Yangın Günü Yaşanan İhmaller ve Sonrasında Olanlarla Duygularımıza Tercüman Oldu

Geçtiğimiz günlerde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sebebiyle açıklanan veriler doğrultusunda 78 kişi hayatını kaybetti. 234 kişinin konakladığı otelin restoran bölümünde çıkan yangının kontrol altına alınamaması sebebiyle ülkece unutamayacaklarımıza ne yazık ki bir yenisi daha eklenmiş oldu. Genç Motto adlı içerik sayfası da konuya dair düşüncelerini paylaştı.