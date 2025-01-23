Genç Motto Adlı Sayfa Yangın Günü Yaşanan İhmaller ve Sonrasında Olanlarla Duygularımıza Tercüman Oldu
Genç Motto Adlı Sayfa Yangın Günü Yaşanan İhmaller ve Sonrasında Olanlarla Duygularımıza Tercüman Oldu
Geçtiğimiz günlerde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sebebiyle açıklanan veriler doğrultusunda 78 kişi hayatını kaybetti. 234 kişinin konakladığı otelin restoran bölümünde çıkan yangının kontrol altına alınamaması sebebiyle ülkece unutamayacaklarımıza ne yazık ki bir yenisi daha eklenmiş oldu. Genç Motto adlı içerik sayfası da konuya dair düşüncelerini paylaştı.
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Birçok kayıp verdiğimiz felaket günde yaşananları ve ihmalleri bir bir dile getirmişlerdi.
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“Yetkililer birbirini suçluyor, alarmlar çalışmıyor, yangın merdivenleri zaten muallak. (…) Ya biz daha ne konuşuyoruz ki abi?” ve dahasına değinmişlerdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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