Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Genç Kadının, Yakın Arkadaşının Eşinden Aldığı Mesaj Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Genç Kadının, Yakın Arkadaşının Eşinden Aldığı Mesaj Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
27.08.2024 - 09:41

İlişkilerde kıskançlık kimi zaman haklı sebeplerden, kimi zamanda haksız sebeplerden bir evliliği bitirme noktasına gelebiliyor. Twitter'da bir kullanıcının anlattıkları sosyal medyayı ikiye böldü. Bazıları kullanıcıyı haklı bulurken, bazıları ise karşı tarafı haklı buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kullanıcı, bir hafta önce yakın arkadaşının evine yemeğe gittiğini ve sonrasında arkadaşının kendisini sosyal medyadan engellediğini belirtti. Olayın ardından, arkadaşının eşinden gelen bir mesaj, durumu daha da karmaşıklaştırdı.

Kullanıcı, bir hafta önce yakın arkadaşının evine yemeğe gittiğini ve sonrasında arkadaşının kendisini sosyal medyadan engellediğini belirtti. Olayın ardından, arkadaşının eşinden gelen bir mesaj, durumu daha da karmaşıklaştırdı.
twitter.com

İşte o mesajlar:

İşte o mesajlar:

👇

👇

Ve gelen yorumlar:

Ve gelen yorumlar:
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilr

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın