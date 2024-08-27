Genç Kadının, Yakın Arkadaşının Eşinden Aldığı Mesaj Sosyal Medyayı İkiye Böldü

İlişkilerde kıskançlık kimi zaman haklı sebeplerden, kimi zamanda haksız sebeplerden bir evliliği bitirme noktasına gelebiliyor. Twitter'da bir kullanıcının anlattıkları sosyal medyayı ikiye böldü. Bazıları kullanıcıyı haklı bulurken, bazıları ise karşı tarafı haklı buldu.