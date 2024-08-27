Genç Kadının, Yakın Arkadaşının Eşinden Aldığı Mesaj Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Genç Kadının, Yakın Arkadaşının Eşinden Aldığı Mesaj Sosyal Medyayı İkiye Böldü
İlişkilerde kıskançlık kimi zaman haklı sebeplerden, kimi zamanda haksız sebeplerden bir evliliği bitirme noktasına gelebiliyor. Twitter'da bir kullanıcının anlattıkları sosyal medyayı ikiye böldü. Bazıları kullanıcıyı haklı bulurken, bazıları ise karşı tarafı haklı buldu.
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Kullanıcı, bir hafta önce yakın arkadaşının evine yemeğe gittiğini ve sonrasında arkadaşının kendisini sosyal medyadan engellediğini belirtti. Olayın ardından, arkadaşının eşinden gelen bir mesaj, durumu daha da karmaşıklaştırdı.
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İşte o mesajlar:
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Ve gelen yorumlar:
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