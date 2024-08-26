Bekarlığı Savunanların Aksine Evlilik Hakkındaki Düşünceleriyle Farklı Bir Bakış Açısı Sunan Kişiler
Bekarlığı Savunanların Aksine Evlilik Hakkındaki Düşünceleriyle Farklı Bir Bakış Açısı Sunan Kişiler
Günümüzde kimileri istikrarlı bir şekilde bekarlığı savunurken, kimileri ise evliliğin kutsallığını savunuyor. Bir Twitter kullanıcısı da kararsız kalmış olacak ki takipçilerine 'Evlilik hakkındaki düşünceleriniz nedir? Tavsiye eder misiniz?' şeklinde bir soru yöneltti.
Bakalım nasıl yanıtlar gelmiş 👇
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Her şey bu tweetle başladı:
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Bazıları, evliliğin bazen fedakarlık ve anlayış gerektiren bir ilişki olduğunu vurguladı.
Bazıları ise bireysel tamlığı ve kişisel gelişimi ön planda tuttu.
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