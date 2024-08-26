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Bekarlığı Savunanların Aksine Evlilik Hakkındaki Düşünceleriyle Farklı Bir Bakış Açısı Sunan Kişiler

Bekarlığı Savunanların Aksine Evlilik Hakkındaki Düşünceleriyle Farklı Bir Bakış Açısı Sunan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
26.08.2024 - 22:32

Günümüzde kimileri istikrarlı bir şekilde bekarlığı savunurken, kimileri ise evliliğin kutsallığını savunuyor. Bir Twitter kullanıcısı da kararsız kalmış olacak ki takipçilerine 'Evlilik hakkındaki düşünceleriniz nedir? Tavsiye eder misiniz?' şeklinde bir soru yöneltti. 

Bakalım nasıl yanıtlar gelmiş 👇

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Her şey bu tweetle başladı:

Her şey bu tweetle başladı:
twitter.com

Bazıları, evliliğin bazen fedakarlık ve anlayış gerektiren bir ilişki olduğunu vurguladı.

Bazıları, evliliğin bazen fedakarlık ve anlayış gerektiren bir ilişki olduğunu vurguladı.
twitter.com

Bazıları ise bireysel tamlığı ve kişisel gelişimi ön planda tuttu.

Bazıları ise bireysel tamlığı ve kişisel gelişimi ön planda tuttu.
twitter.com

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twitter.com
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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