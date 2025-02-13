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Geleceğe Yolculuk: Kendini Zamanın Ötesinde Hissedeceğin 12 Şarkı

etiket Geleceğe Yolculuk: Kendini Zamanın Ötesinde Hissedeceğin 12 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 02:02

Zamanın ötesine geçmeye, geçmişin izlerini geleceğin melodileriyle birleştirmeye hazır mısınız? Müzik, her dönemin ruhunu taşırken aynı zamanda geleceği de şekillendiren bir dil gibidir. Bu liste, sizi hem geçmişin derinliklerine hem de zamanın ötesine yolculuğa çıkaracak şarkılarla dolu👇

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miray soysal
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