Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Geçtiğimiz Yıl İkinci Kez Anne Olan Hazal Kaya ve Ali Atay, Kızları Süreyya'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı

Geçtiğimiz Yıl İkinci Kez Anne Olan Hazal Kaya ve Ali Atay, Kızları Süreyya'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
11.02.2024 - 21:27

Yer aldığı projelerde oyunculuğuyla devleşen Hazal Kaya, şüphesiz en sevilen ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olan Hazal Kaya, ailesiyle birlikte kızının 1. yaşını kutladı. Leyla Süreyya'nın yüzünü de ilk kez paylaştı. Bizler de sizin için derledik.👇

Kaynak: https://www.instagram.com/stories/nur...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Oyunculuk ve duruş konusunda en sevilen isimlerden bir tanesi şüphesiz Hazal Kaya diyebiliriz.

Oyunculuk ve duruş konusunda en sevilen isimlerden bir tanesi şüphesiz Hazal Kaya diyebiliriz.

Kendisi, yer aldığı projelerle büyük beğeni toplarken günlük hayatındaki yaşantısıyla da gözlerimizden kalpler çıkmasına sebep oluyor.

Kendisi, yer aldığı projelerle büyük beğeni toplarken günlük hayatındaki yaşantısıyla da gözlerimizden kalpler çıkmasına sebep oluyor.

Hepinizin bildiği gibi Hazal Kaya, 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Hepinizin bildiği gibi Hazal Kaya, 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Bizler, babasının kopyası olan Fikret Ali'nin tatlılığı karşısında dişlerimizi sıkarken Kaya, aşkını dile getirerek oğlunun tabii ki babasına benzeyeceğini açıklamıştı.

Bizler, babasının kopyası olan Fikret Ali'nin tatlılığı karşısında dişlerimizi sıkarken Kaya, aşkını dile getirerek oğlunun tabii ki babasına benzeyeceğini açıklamıştı.

Ve aradan çok geçmeden Kaya'nın ikinci kez anne olacağı müjdesini almıştık ve çiftimiz 2023 yılında kızları Leyla Süreyya'yı kucaklarına aldı.

Ve aradan çok geçmeden Kaya'nın ikinci kez anne olacağı müjdesini almıştık ve çiftimiz 2023 yılında kızları Leyla Süreyya'yı kucaklarına aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Zaman su gibi akıp geçiyor" cümlesi bir kez daha kanıtlanmış oldu ve Leyla Süreyya 1 yaşına girdi.

"Zaman su gibi akıp geçiyor" cümlesi bir kez daha kanıtlanmış oldu ve Leyla Süreyya 1 yaşına girdi.

"Nurmagazins"in yaptığı paylaşımla birlikte Leyla Süreyya'nın yüzünü ilk defa gördük.

"Nurmagazins"in yaptığı paylaşımla birlikte Leyla Süreyya'nın yüzünü ilk defa gördük.

Umarız ki hep böyle mutlu anlarla uzun ömürleri olur.🧿

Umarız ki hep böyle mutlu anlarla uzun ömürleri olur.🧿

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
5
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?