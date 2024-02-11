Geçtiğimiz Yıl İkinci Kez Anne Olan Hazal Kaya ve Ali Atay, Kızları Süreyya'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı
Geçtiğimiz Yıl İkinci Kez Anne Olan Hazal Kaya ve Ali Atay, Kızları Süreyya'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı
Kaynak: https://www.instagram.com/stories/nur...
Yer aldığı projelerde oyunculuğuyla devleşen Hazal Kaya, şüphesiz en sevilen ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olan Hazal Kaya, ailesiyle birlikte kızının 1. yaşını kutladı. Leyla Süreyya'nın yüzünü de ilk kez paylaştı. Bizler de sizin için derledik.👇
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Oyunculuk ve duruş konusunda en sevilen isimlerden bir tanesi şüphesiz Hazal Kaya diyebiliriz.
Kendisi, yer aldığı projelerle büyük beğeni toplarken günlük hayatındaki yaşantısıyla da gözlerimizden kalpler çıkmasına sebep oluyor.
Hepinizin bildiği gibi Hazal Kaya, 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.
Bizler, babasının kopyası olan Fikret Ali'nin tatlılığı karşısında dişlerimizi sıkarken Kaya, aşkını dile getirerek oğlunun tabii ki babasına benzeyeceğini açıklamıştı.
Ve aradan çok geçmeden Kaya'nın ikinci kez anne olacağı müjdesini almıştık ve çiftimiz 2023 yılında kızları Leyla Süreyya'yı kucaklarına aldı.
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"Zaman su gibi akıp geçiyor" cümlesi bir kez daha kanıtlanmış oldu ve Leyla Süreyya 1 yaşına girdi.
"Nurmagazins"in yaptığı paylaşımla birlikte Leyla Süreyya'nın yüzünü ilk defa gördük.
Umarız ki hep böyle mutlu anlarla uzun ömürleri olur.🧿
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