Geçtiğimiz Yıl İkinci Kez Anne Olan Hazal Kaya ve Ali Atay, Kızları Süreyya'nın Yüzünü İlk Kez Paylaştı

Yer aldığı projelerde oyunculuğuyla devleşen Hazal Kaya, şüphesiz en sevilen ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olan Hazal Kaya, ailesiyle birlikte kızının 1. yaşını kutladı. Leyla Süreyya'nın yüzünü de ilk kez paylaştı. Bizler de sizin için derledik.👇