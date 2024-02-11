Çiçeği Burnunda Baba İdo Tatlıses'ten Minik Bebeğiyle Nazar Boncuklu Poz Geldi!
Çiçeği Burnunda Baba İdo Tatlıses'ten Minik Bebeğiyle Nazar Boncuklu Poz Geldi!
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, ikiz bebeklerini kucağına aldı; onlardan mutlusu yok! 🥰 Baba olduğundan beri duygusal paylaşımlarını durduramayan İdo Tatlıses'ten minik bebeği ile nazar boncuklu bir paylaşım geldi. 👇
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2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, mutlu birlikteliklerini ikiz bebeklerinin dünyaya gelişi ile taçlandırdı.
22 Ocak 2024 tarihinde ikizlerini kucaklarına alan Tatlıses çifti, bebeklerine babalarının isimlerini vermişti. 👇
Baba olduğundan beri duygusal paylaşımlarının ardı arkasının kesilmediği İdo Tatlıses için şimdiden herkesin çok sevdiği bir baba oldu denebilir.
Önce "Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek zor" sözleriyle biricik eşinin doğum gününü kutlamış...
Sonra "Sizi elime aldığım an ise büyüdüm. Büyümekmiş baba olmak ben şimdi anladım" sözleriyle oğulları için bir paylaşımda bulundu.
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Babalığın kendisine çok yakıştığı İdo Tatlıses'ten şimdi de nazar boncuklu bir paylaşım geldi.
Minik bebeğiyle poz veren İdo Tatlıses, elbette nazar boncuğu detayını es geçmedi. 🧿
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