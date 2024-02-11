Çiçeği Burnunda Baba İdo Tatlıses'ten Minik Bebeğiyle Nazar Boncuklu Poz Geldi!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, ikiz bebeklerini kucağına aldı; onlardan mutlusu yok! 🥰 Baba olduğundan beri duygusal paylaşımlarını durduramayan İdo Tatlıses'ten minik bebeği ile nazar boncuklu bir paylaşım geldi. 👇