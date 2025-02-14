Geçtiğimiz Sene Annesini Kaybeden Akın Akınözü'nden Sevgililer Gününde Duygusal ''İlk Sevgilim'' Paylaşımı

Geçtiğimiz senenin temmuz ayında annesi oyuncu Özlem Akınözü'nün vefatıyla sarsılan oyuncu Akın Akınözü, bir süre gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. Bu süreçte özel günlerde sosyal medya hesabında annesi ile olan karelerini paylaşmaya öncelik veren Akınözü, Sevgililer Günü'nü de es geçmedi. Biricik annesiyle olan çocukluk fotoğrafını duygulandıran bir not düşerek paylaştı.