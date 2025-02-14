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Geçtiğimiz Sene Annesini Kaybeden Akın Akınözü'nden Sevgililer Gününde Duygusal ''İlk Sevgilim'' Paylaşımı

Geçtiğimiz Sene Annesini Kaybeden Akın Akınözü'nden Sevgililer Gününde Duygusal ''İlk Sevgilim'' Paylaşımı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 23:18

Geçtiğimiz senenin temmuz ayında annesi oyuncu Özlem Akınözü'nün vefatıyla sarsılan oyuncu Akın Akınözü, bir süre gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. Bu süreçte özel günlerde sosyal medya hesabında annesi ile olan karelerini paylaşmaya öncelik veren Akınözü, Sevgililer Günü'nü de es geçmedi. Biricik annesiyle olan çocukluk fotoğrafını duygulandıran bir not düşerek paylaştı.

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Birçoğunuz yakışıklı oyuncu Akın Akınözü'nü 'Hercai' dizisinin Miran Aslanbey'i olarak tanımışsınızdır.

Birçoğunuz yakışıklı oyuncu Akın Akınözü'nü 'Hercai' dizisinin Miran Aslanbey'i olarak tanımışsınızdır.

Geride bıraktığımız 2024 yılının temmuz ayında annesini kaybeden oyuncu derin bir üzüntü yaşamıştı. Annesinden ayrı geçirdiği ilk doğum gününde onu anmayı ihmal etmemişti.

Geride bıraktığımız 2024 yılının temmuz ayında annesini kaybeden oyuncu derin bir üzüntü yaşamıştı. Annesinden ayrı geçirdiği ilk doğum gününde onu anmayı ihmal etmemişti.

Detaylara bu yazımızda yer vermiştik:

Akınözü, yine aynı senenin eylül ayında uzun süredir beraber olduğu seramik işiyle ilgilenen ve ''biz evli gibiyiz'' dediği sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırmıştı.

Akınözü, yine aynı senenin eylül ayında uzun süredir beraber olduğu seramik işiyle ilgilenen ve ''biz evli gibiyiz'' dediği sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırmıştı.

Haberin detaylarını merak edenler için:

Sevgililer Günü'ne yalnız giren başarılı oyuncu, annesiyle birlikte çekildiği çocukluk yıllarından bir fotoğrafı paylaşarak takipçilerini duygulandırdı👇

Sevgililer Günü'ne yalnız giren başarılı oyuncu, annesiyle birlikte çekildiği çocukluk yıllarından bir fotoğrafı paylaşarak takipçilerini duygulandırdı👇

''İlk sevgilim... En gerçek sevgilim... Ölümsüz sevgilim... Sonsuz sevgilim... Sevgililer Günü'n kutlu olsun...'' notunu düştü.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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Palpito

Çok tatli ya, elbette ilk aşkımız annemiz babamız 💜 Bu arada Sevgililer gününü de yedik çok şükür, sırada ki geleneksel gün gelsin 😁

Deniz M

Kimsenin ne yaşadığını, ne acılar çektiğini bilemeyiz ama Akın anne acısını çok büyük yaşadı. Uzun bir süredir sessiz. Saçı, sakalı baya uzamış. Bugün kestir... Devamını Gör