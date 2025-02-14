Yasak Aşk İddialarını Unutturacak Paylaşım: Eski ABD Başkanı Barack Obama Eşinin Sevgililer Gününü Kutladı!

Barack Obama, son dönemlere Jennifer Aniston ile yasak aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme damgasını vurmuştu. The Daily Beast'in haberine göre, son zamanlarda ilişkilerinde çalkantılar olduğu sezilen çift Michelle Obama'nın Jimmy Carter'ın cenazesine ve Başkan Donald Trump'ın yemin törenine katılmamasıyla iddiaları kuvvetlendirmişti.

Obama, 32 senedir birlikte olduğu eşi Michelle Obama ile olan aşk pozunu paylaştı. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bu paylaşım kısa sürede epey beğeni alırken ayrılık iddialarını ise çürüttü.