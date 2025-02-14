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Yasak Aşk İddialarını Unutturacak Paylaşım: Eski ABD Başkanı Barack Obama Eşinin Sevgililer Gününü Kutladı!

Yasak Aşk İddialarını Unutturacak Paylaşım: Eski ABD Başkanı Barack Obama Eşinin Sevgililer Gününü Kutladı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 22:27

Barack Obama, son dönemlere Jennifer Aniston ile yasak aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme damgasını vurmuştu. The Daily Beast'in haberine göre, son zamanlarda ilişkilerinde çalkantılar olduğu sezilen çift Michelle Obama'nın Jimmy Carter'ın cenazesine ve Başkan Donald Trump'ın yemin törenine katılmamasıyla iddiaları kuvvetlendirmişti.

 Obama, 32 senedir birlikte olduğu eşi Michelle Obama ile olan aşk pozunu paylaştı. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bu paylaşım kısa sürede epey beğeni alırken ayrılık iddialarını ise çürüttü.

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20 Ocak 2009'da başlayan Başkanlık serüveni 20 Ocak 2017'de son bulan eski ABD Başkanı Barack Obama'yı tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.

20 Ocak 2009'da başlayan Başkanlık serüveni 20 Ocak 2017'de son bulan eski ABD Başkanı Barack Obama'yı tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.

Obama, 1992 yılının 3 Ekim'inde Michelle Robinson ile dünyaevine girmişti.

Obama, 1992 yılının 3 Ekim'inde Michelle Robinson ile dünyaevine girmişti.

Michelle ve Barack Obama ikilisi, Obama'nın başkanlık dönemi boyunca Amerika'nın gözde çiftlerinden biri olmayı başarmış, basın ve halk tarafından kısa sürede sevilmişti.

Michelle ve Barack Obama ikilisi, Obama'nın başkanlık dönemi boyunca Amerika'nın gözde çiftlerinden biri olmayı başarmış, basın ve halk tarafından kısa sürede sevilmişti.

Fakat geçtiğimiz günlere ortaya atılan yasak aşk iddiası akıllarda soru işareti oluşturmayı başarmıştı. Objektiflere sonsuz mutluluk kareleri veren çiftin aşkı ''sonsuzluğu'' göremeyecek miydi?

Fakat geçtiğimiz günlere ortaya atılan yasak aşk iddiası akıllarda soru işareti oluşturmayı başarmıştı. Objektiflere sonsuz mutluluk kareleri veren çiftin aşkı ''sonsuzluğu'' göremeyecek miydi?

Barack Obama'nın uzun süredir oyuncu Jennifer Aniston ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmiş fakat bu iddia başta Aniston tarafından olmak üzere yalanlanmıştı.

Barack Obama'nın uzun süredir oyuncu Jennifer Aniston ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmiş fakat bu iddia başta Aniston tarafından olmak üzere yalanlanmıştı.

Detaylara bu yazımızda değinmiştik👇

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Bugün ise Barack Obama, 32 yıllık aşkı Michelle Obama ile bir aşk pozu paylaştı ve eşinin sevgililer gününü romantik sözlerle kutladı.

Bugün ise Barack Obama, 32 yıllık aşkı Michelle Obama ile bir aşk pozu paylaştı ve eşinin sevgililer gününü romantik sözlerle kutladı.

Obama, paylaşımına ''Otuz iki yıldır birlikteyiz ve hala nefesimi kesiyorsun. Sevgililer Günün kutlu olsun,

@MichelleObama !'' notunu düştü.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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