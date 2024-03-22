Geçtiğimiz Ay İlk Grammy'sini Kazanan Miley Cyrus'ın En Sevdiğimiz 12 Şarkısı
Geçtiğimiz Ay İlk Grammy'sini Kazanan Miley Cyrus'ın En Sevdiğimiz 12 Şarkısı
Miley Cyrus hem çılgın hem de çok duygusal bir kadın. Bu durum onun şarkılarına da yansıyor ve kimi şarkılarında en çılgın yanını görüyorken kimlerinde ise duygularının en derinlerine dalıyoruz...
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1. Miley Cyrus - We Can't Stop
2. Miley Cyrus - The Backyard Sessions - "Jolene"
3. Miley Cyrus - Flowers
4. Miley Cyrus - Can't Be Tamed
5. Mark Ronson - Nothing Breaks Like a Heart ft. Miley Cyrus
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6. Miley Cyrus - Party In The U.S.A.
7. Miley Cyrus - The Climb
8. Miley Cyrus - Adore You
9. Miley Cyrus - Mother's Daughter
10. Miley Cyrus - When I Look At You
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11. Miley Cyrus - Wrecking Ball
12. Miley Cyrus - Prisoner ft. Dua Lipa
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Güzel şarkılar.