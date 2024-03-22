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Geçtiğimiz Ay İlk Grammy'sini Kazanan Miley Cyrus'ın En Sevdiğimiz 12 Şarkısı

etiket Geçtiğimiz Ay İlk Grammy'sini Kazanan Miley Cyrus'ın En Sevdiğimiz 12 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 23:56

Miley Cyrus hem çılgın hem de çok duygusal bir kadın. Bu durum onun şarkılarına da yansıyor ve kimi şarkılarında en çılgın yanını görüyorken kimlerinde ise duygularının en derinlerine dalıyoruz...

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1. Miley Cyrus - We Can't Stop

2. Miley Cyrus - The Backyard Sessions - "Jolene"

3. Miley Cyrus - Flowers

4. Miley Cyrus - Can't Be Tamed

5. Mark Ronson - Nothing Breaks Like a Heart ft. Miley Cyrus

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6. Miley Cyrus - Party In The U.S.A.

7. Miley Cyrus - The Climb

8. Miley Cyrus - Adore You

9. Miley Cyrus - Mother's Daughter

10. Miley Cyrus - When I Look At You

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11. Miley Cyrus - Wrecking Ball

12. Miley Cyrus - Prisoner ft. Dua Lipa

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Güzel şarkılar.