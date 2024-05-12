'Geçmişte Bir Güne Geri Dönebilecek Olsaydınız Bu Hangi Gün Olurdu?' Sorusunu Cevaplayan 15 Kişi
'Geçmişte Bir Güne Geri Dönebilecek Olsaydınız Bu Hangi Gün Olurdu?' Sorusunu Cevaplayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Herkesin mutlaka keşke mümkün olsa da o güne dönebilsem dediği günler vardır. Gelin insanların geçmişte dönmek istedikleri özel günleri nasılmış birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. “Çok hoşlandığım bir kızla tüm günümü geçirdiğim gün."
2. “Oto yıkama servisinde babamın arabasını beraber yıkadığımız gün."
3. “Bekarlığa veda partimin olduğu gün."
4. “Eşimle tanıştığım gün."
5. “Geçen yılbaşı. Babam ölmeden önce beraber kutladığımız son yılbaşı olduğu için benim için çok anlamlı ve özeldi."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. “Geçen yıl arkadaşımla, o savaşa gitmeden önce geçirdiğimiz son gün."
7. Yeğenimin omzumda uyuyakaldığı gün. Dünyalar tatlısıydı. Başka bir şehire okuduğum için onu uzun zamandır görmüyorum."
8. “ Uzun mesafe arkadaşlarımla 5 yıl sonra ilk kez görüştüğümüz gün."
9. “Güzel kızımın doğduğu gün. Onu iki saat boyunca kollarımdan bırakamadım."
10. “Uzun mesafe ilişkim vardı ve onu son gördüğüm günü asla unutamıyorum. Keşke o güne geri dönebilsem."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. “Erkek arkadaşımla tanıştığım gün masalsı bir gündü."
12. Anne olacağımı öğrendiğin o anki mutluluğu hiç bir zaman unutamayacağım."
13. “Lisenin ilk gününü unutamıyorum çünkü o gün en yakın arkadaşımla ilk kez tanıştığım gündü."
14. “İlk kez kayak yaptığım günü unutamıyorum."
15. ''Kedimin ailemize katıldığı gün!''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın