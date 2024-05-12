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'Geçmişte Bir Güne Geri Dönebilecek Olsaydınız Bu Hangi Gün Olurdu?' Sorusunu Cevaplayan 15 Kişi

'Geçmişte Bir Güne Geri Dönebilecek Olsaydınız Bu Hangi Gün Olurdu?' Sorusunu Cevaplayan 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 14:01

Herkesin mutlaka keşke mümkün olsa da o güne dönebilsem dediği günler vardır. Gelin insanların geçmişte dönmek istedikleri özel günleri nasılmış birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. “Çok hoşlandığım bir kızla tüm günümü geçirdiğim gün."

1. “Çok hoşlandığım bir kızla tüm günümü geçirdiğim gün."

“Tüm gün şömine karşısında uzanıp dizi izledik ve birbirimizin sevdiği şarkıları dinledik.''

2. “Oto yıkama servisinde babamın arabasını beraber yıkadığımız gün."

2. “Oto yıkama servisinde babamın arabasını beraber yıkadığımız gün."

“O gün o ölmeden önce beraber bir şeyler yaptığımız son gündü.”

3. “Bekarlığa veda partimin olduğu gün."

3. “Bekarlığa veda partimin olduğu gün."

“Arkadaşlarımla bir sürü oyunlar oynadık ve eğlendik. Ayrıca düğünüm de çok keyifliydi.'

4. “Eşimle tanıştığım gün."

“ O zamanlar abimle beraber çalışıyordu ve iş sonrası yemeklere ben de katılıyordum.'

5. “Geçen yılbaşı. Babam ölmeden önce beraber kutladığımız son yılbaşı olduğu için benim için çok anlamlı ve özeldi."

5. “Geçen yılbaşı. Babam ölmeden önce beraber kutladığımız son yılbaşı olduğu için benim için çok anlamlı ve özeldi."
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6. “Geçen yıl arkadaşımla, o savaşa gitmeden önce geçirdiğimiz son gün."

6. “Geçen yıl arkadaşımla, o savaşa gitmeden önce geçirdiğimiz son gün."

7. Yeğenimin omzumda uyuyakaldığı gün. Dünyalar tatlısıydı. Başka bir şehire okuduğum için onu uzun zamandır görmüyorum."

8. “ Uzun mesafe arkadaşlarımla 5 yıl sonra ilk kez görüştüğümüz gün."

8. “ Uzun mesafe arkadaşlarımla 5 yıl sonra ilk kez görüştüğümüz gün."

9. “Güzel kızımın doğduğu gün. Onu iki saat boyunca kollarımdan bırakamadım."

9. “Güzel kızımın doğduğu gün. Onu iki saat boyunca kollarımdan bırakamadım."

10. “Uzun mesafe ilişkim vardı ve onu son gördüğüm günü asla unutamıyorum. Keşke o güne geri dönebilsem."

10. “Uzun mesafe ilişkim vardı ve onu son gördüğüm günü asla unutamıyorum. Keşke o güne geri dönebilsem."
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11. “Erkek arkadaşımla tanıştığım gün masalsı bir gündü."

11. “Erkek arkadaşımla tanıştığım gün masalsı bir gündü."

''O güne dönmek için nelerimi vermezdim.''

12. Anne olacağımı öğrendiğin o anki mutluluğu hiç bir zaman unutamayacağım."

12. Anne olacağımı öğrendiğin o anki mutluluğu hiç bir zaman unutamayacağım."

13. “Lisenin ilk gününü unutamıyorum çünkü o gün en yakın arkadaşımla ilk kez tanıştığım gündü."

13. “Lisenin ilk gününü unutamıyorum çünkü o gün en yakın arkadaşımla ilk kez tanıştığım gündü."

14. “İlk kez kayak yaptığım günü unutamıyorum."

14. “İlk kez kayak yaptığım günü unutamıyorum."

“Çünkü oradaki kayak öğretmeniyle bir kahve içtik ve sonuç; evlendik!'

15. ''Kedimin ailemize katıldığı gün!''

15. ''Kedimin ailemize katıldığı gün!''

''O olmasa hayatım çok renksiz olurdu.''

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