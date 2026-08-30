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Geçmişin Gölgesinden Ne Zaman Kurtulacaksın?

Geçmişin Gölgesinden Ne Zaman Kurtulacaksın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
30.08.2026 - 09:01
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Geçmiş bazen geride kalmış gibi görünür ama bazı anılar, insanlar ve yaşanmışlıklar hayatımızın bir köşesinde sessizce beklemeye devam eder. Bazen yeni bir başlangıç yaparken eski bir hayal kırıklığını hatırlar, bazen de çoktan kapandığını düşündüğümüz bir konu hiç beklemediğimiz anda yeniden aklımıza gelir. Peki sen geçmişinle gerçekten vedalaşmaya hazır mısın?

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Geçmişin Gölgesinden Ne Zaman Kurtulacaksın?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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