Geçmişin Gölgesinden Ne Zaman Kurtulacaksın?
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Geçmiş bazen geride kalmış gibi görünür ama bazı anılar, insanlar ve yaşanmışlıklar hayatımızın bir köşesinde sessizce beklemeye devam eder. Bazen yeni bir başlangıç yaparken eski bir hayal kırıklığını hatırlar, bazen de çoktan kapandığını düşündüğümüz bir konu hiç beklemediğimiz anda yeniden aklımıza gelir. Peki sen geçmişinle gerçekten vedalaşmaya hazır mısın?
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Geçmişin Gölgesinden Ne Zaman Kurtulacaksın?
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