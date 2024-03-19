Gece Üç Beş Mesaisi: Yolu Kayra'ya Düşenlerin Dinlemeden Geçmemesi Gereken 18 Şarkısı
Gece Üç Beş Mesaisi: Yolu Kayra'ya Düşenlerin Dinlemeden Geçmemesi Gereken 18 Şarkısı
Rap müziğin altınlarından Kayra'nın müziği dinleyenleri adeta kendine hayran bırakıyor. Old School rap seviyorsanız bu listeye mutlaka göz atmalısınız. Biz susalım Kayra konuşsun. 👇
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1. Kayra - Mesela Yani
2. Kayra - Hikaye Bitti Çoktan
3. Farazi & Kayra - Mertel Kasetçilik
4. Çok Yaşlıyım
5. Kayra - Kimi Hatırlasam
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6. Kayra - Kafamda Cehennem | Official Video
7. Kayra - Duymuyor Beni Ankara feat. Yiğit Seferoğlu (Official Video)
8. Hissederdim
9. Babam ve Kırık Oyuncaklar
10. Kayra - Olmadım Say | Official Video
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11. Kayra - Dursa Dünya
12. Rezil ve Yalnız
13. Kül Kalır (feat. Da Poet)
14. Bir Tebessüm Hatrına
15. Yeryuzunde Bir Akşam
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16. Her Yerde Hiçbir Şey
17. Sayedar & Önder Şahin - Tam Bu Saatlerde (feat. Kayra) (prod. by L.O.B.)
18. Gına feat. Saian - Sen ve Benler
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