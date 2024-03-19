Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Gece Üç Beş Mesaisi: Yolu Kayra'ya Düşenlerin Dinlemeden Geçmemesi Gereken 18 Şarkısı

etiket Gece Üç Beş Mesaisi: Yolu Kayra'ya Düşenlerin Dinlemeden Geçmemesi Gereken 18 Şarkısı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 20:01

Rap müziğin altınlarından Kayra'nın müziği dinleyenleri adeta kendine hayran bırakıyor. Old School rap seviyorsanız bu listeye mutlaka göz atmalısınız. Biz susalım Kayra konuşsun. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kayra - Mesela Yani

2. Kayra - Hikaye Bitti Çoktan

3. Farazi & Kayra - Mertel Kasetçilik

4. Çok Yaşlıyım

5. Kayra - Kimi Hatırlasam

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Kayra - Kafamda Cehennem | Official Video

7. Kayra - Duymuyor Beni Ankara feat. Yiğit Seferoğlu (Official Video)

8. Hissederdim

9. Babam ve Kırık Oyuncaklar

10. Kayra - Olmadım Say | Official Video

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Kayra - Dursa Dünya

12. Rezil ve Yalnız

13. Kül Kalır (feat. Da Poet)

14. Bir Tebessüm Hatrına

15. Yeryuzunde Bir Akşam

İçeriğin Devamı Aşağıda

16. Her Yerde Hiçbir Şey

17. Sayedar & Önder Şahin - Tam Bu Saatlerde (feat. Kayra) (prod. by L.O.B.)

18. Gına feat. Saian - Sen ve Benler

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?